Autonomía municipal: Cornejo logró la ley en una sesión picante y con apoyo del kirchnerismo

felix gonzalez senado Félix González y Omar Parisi votaron a favor de la autonomía municipal en el Senado.

En contra votaron los 5 senadores del Partido Justicialista –Adriana Cano, Luz Llorens, Luis Novillo, Mauricio Sat y Pedro Serra-, los 3 de La Unión Mendocina –Flavia Manoni, Ariel Pringles y Marcos Quattrini-, hoy aliados del peronismo; Dugar Chappel y Armando Magistretti.

Sesión picante por la autonomía municipal

El debate en el Senado giró en torno al enfrentamiento entre el Gobierno y San Rafael, que ya sancionó la autonomía municipal y hasta eligió convencionales para dictar su propia Carta Orgánica.

Pedro Serra, senador del Partido Justicialista, cuestionó: “El mismo oficialismo que participó de las elecciones de convencionales constituyentes, que mandó gente a militar, que firmó el convenio de financiamiento de la elección… hoy dice que todo es inconstitucional”.

El legislador aseguró que el avance judicial del Gobierno contra la autonomía municipal sancionada en San Rafael –en paralelo a la sanción de la ley- es solo una “jugada política para tapar todo lo que no quieren discutir”.

constitucion provincial autonomia municipal

Mientras que Mauricio Sat sospechó que la sanción de esta ley es solo para “obstaculizar el avance de San Rafael en su autonomía muncipal”.

Quienes le agregaron una pizca de picante a la sesión fueron los senadores kirchneristas que votaron separados del resto del peronismo, a favor del proyecto del Gobierno. Parisi fue particularmente crítico con los intendentes de su partido; mientras que González aseguró que, si bien el proyecto es "un parche", es un "buen comienzo".

Sin sus votos y el del también peronista Pezzuti, el oficialismo no hubiese logrado los dos tercios necesarios para la aprobación de la enmienda.

La autonomía municipal que aprobó el Senado

Lo que el Senado aprobó este martes es a ley que declara la necesidad de enmienda del artículo 197 de la Constitución provincial para adecuarla a la Constitución Nacional y garantizar la autonomía municipal.

Con la reforma, cada municipio podrá dictar su propia Carta Orgánica, aunque su autonomía incluirá límites y quedará sometida a controles provinciales.

En cuanto a la organización institucional de los municipios, entre los principales cambios, se habilita a cada comuna a definir el sistema de renovación de los concejos deliberantes, eliminando la obligatoriedad vigente de renovar las bancas por mitades cada dos años.

Uno de los límites que la norma establece expresamente es que los municipios no podrán crear impuestos, quedando restringida su potestad a tasas retributivas de servicios, contribuciones por mejoras y derechos vinculados al uso del dominio público o al ejercicio del poder de policía.

Otro de los puntos es que, para dictar sus propias Cartas Orgánicas, la nueva ley exige que se convoque a convencionales siguiendo los procedimientos previstos para las reformas constitucionales –uno de los puntos de conflicto que llevó al Gobierno a la Justicia contra la autonomía municipal dictada por la Municipalidad de San Rafael-.

Además, el proyecto incorpora de manera expresa la garantía de participación de los municipios en el régimen de coparticipación provincial.

Uno de los argumentos del oficialismo para avanzar con la reforma para toda la provincia, cuando San Rafael ya lo había hecho en su municipio, radica en la “necesidad de establecer un marco uniforme para todos, evitando interpretaciones dispares que puedan generar desigualdades o conflictos institucionales”.

Enfrentada a los Félix, Hebe Casado celebró la sanción de la autonomía municipal

La vicegobernadora Hebe Casado –presidenta del Senado- celebró que el cuerpo legislativo haya sancionado de manera definitiva el proyecto de enmienda constitucional para autonomía municipal en Mendoza, a pesar de que la “autonomía municipal ya existe en los hechos”.

hebe casado autonomia municipal senado

La sanrafaelina, enfrentada abiertamente a los hermanos Félix que gobiernan San Rafael, aseguró que la “reforma busca evitar interpretaciones arbitrarias, conflictos institucionales y también dejar expresamente establecido que los municipios no podrán crear impuestos”.