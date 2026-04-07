Legisladores de San Rafael criticaron a Alfredo Cornejo y defendieron la autonomía municipal

Críticas por gestión y pedidos de enfoque en el departamento

En la misma línea, el senador Mauricio Sat afirmó que Cornejo intenta “ocultar” problemas vinculados a la producción, la educación, la seguridad y el narcotráfico. También mencionó cuestionamientos a la asignación de viviendas y pidió que el Gobierno provincial “se siente a trabajar por San Rafael”.

Sat también apuntó contra la vicegobernadora Hebe Casado, al señalar que “opina pero no gestiona” para el departamento.

alfredo cornejo omar felix san rafael Legisladores que responden políticamente a Omar Félix criticaron los dichos de Alfredo Cornejo sobre la autonomía municipal de San Rafael. Foto: archivo

Legisladores sureños afirmaron que la autonomía es un derecho

El diputado Gustavo Perret fue más directo y aseguró que el gobernador “está vendiendo humo”. Según planteó, el conflicto por la autonomía municipal “no conduce a ningún lado” y responde a la falta de resultados de gestión.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados del PJ, Germán Gómez, sostuvo que el rechazo del Ejecutivo provincial se basa en un “desconocimiento” del marco legal. Recordó que la reforma de la Constitución Nacional de 1994 reconoció la autonomía municipal y remarcó que Mendoza no avanzó en ese sentido.

También cuestionó la decisión de judicializar el proceso de elección de convencionales. “Los radicales participaron y consintieron todo el proceso. Ahora hacen una presentación tardía para intentar frenarlo”, afirmó.

Gómez concluyó que el planteo del gobernador Cornejo apunta a “bloquear la voluntad popular” de San Rafael y defendió la posibilidad de que el departamento avance hacia su propia Carta Orgánica, como ocurre en otros municipios del país.