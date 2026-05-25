El sanrafaelino Emir Félix fue uno de los dos diputados nacionales por Mendoza (el otro fue Martín Aveiro) que votaron en contra de que se elimine el subsidio de Zona Fría, que deja a 17 departamentos sin ese beneficio. Ahora aseguró que la gestión de Javier Milei no busca un ahorro con ese recorte, sino que pretende quedarse con el fondo del fideicomiso que sostiene el subsidio.
Emir Félix denunció que Milei quiere eliminar Zona Fría para quedarse con el fondo que sostiene el subsidio
El diputado nacional del PJ, aseguró que Javier Milei busca ponerle fin al subsidio en el gas sólo para disponer del sustancioso fondo que tiene el fideicomiso
"Nosotros fuimos dispuestos a encontrar una solución para que el fondo no gaste más de lo que le ingresa. Una opción era subsidiar solamente el invierno, no los veranos. En algunos lugares son 6 meses, en algunos lugares son 4. Había varias fórmulas, pero no vinieron con esa intención. La intención es llevarse el fondo", denunció en diálogo con No tenés cara de radio Nihuil.
Pero además, Emir Félix aseguró que el proyecto que impulsa La Libertad Avanza incluye la chance de aumentar un 50% el aporte que hacen los usuarios a ese fondo que sustenta el subsidio de Zona Fría, un aporte que actualmente es del 11%.
Y acotó que aún los lugares que mantienen el subsidio de Zona Fría, como es el caso de Malargüe, si se aprueba la ley tendrán un beneficio con tope de consumo, por lo que si se atraviesa ese límite, por ese excedente se deberá pagar la tarifa plena.
Aún aquellos usuarios del Gran Mendoza que pudieran recibir el subsidio porque no tienen ingresos que superen las 3 canastas básicas tienen que saber que el proyecto pretende subsidiar sólo el gas que se consume, y no el resto de los componentes que abultan la factura, como son los costos fijos, los impuestos y demás. Pero a eso se suma que esos usuarios conseguirán el beneficio si consumen hasta 107 m3 por bimestre.
En el caso de los usuarios malargüinos que no reúnan esos ingresos el topeo es de 238 m3 por bimestre.
"Además esa plata no queda más en el fideicomiso. Va para diferencial de tarifa para las empresas generadoras de gas. Ni siquiera queda plata para inversiones. En realidad se manotearon el fondo", insistió Félix.
"Les pido a Suarez y Juri que voten en contra en Senadores"
Félix aseguró que antes de la votación de la reforma de Zona Fría en la Cámara de Diputados de la Nación, pudo hablar con algunos de sus pares, "pero hay algunos que están nada más que para recibir órdenes, no hablan ni en la comisión, no hablan en el recinto, sólo levantan la mano", se quejó sin dar nombres.
En paralelo, y sabiendo que se avecina la votación de Zona Fría en el Senado, el peronista se atrevió a trasladarle un pedido a los dos senadores nacionales de la UCR, Rodolfo Suarez y Mariana Juri.
"Espero que voten en contra, en contra de esta modificación porque no es una modificación para una cuestión de déficit fiscal, como están diciendo, porque la guita de los usuarios, la guita la ponemos nosotros en un fondo especial. Nos están poniendo un impuesto más con esto, porque se la están llevando para diferencial de tarifa para el que produce gas en el pozo", concluyó Emir Félix.