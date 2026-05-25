Ante Milei, el arzobispo pidió terminar con la polarización y dijo "nadie es descartable"

DURO MENSAJE DEL ARZOBISPO DE BUENOS AIRES EN EL TEDEUM: “NADIE ES DESCARTABLE" DURO MENSAJE DEL ARZOBISPO DE BUENOS AIRES EN EL TEDEUM: “NADIE ES DESCARTABLE"

El arzobispo también apuntó contra los esquemas de agresividad que se replican en el debate público moderno, haciendo una mención implícita a las plataformas digitales de comunicación. En ese sentido, cuestionó con dureza a los "odiadores de ayer y los haters de hoy" que actúan amparados en el anonimato de una computadora, alimentando un clima de hostilidad que dificulta la convivencia democrática nacional.

La advertencia por los sectores vulnerables ante el Gobierno

El mensaje del prelado no se limitó a las formas del debate político, sino que incluyó una descripción pormenorizada del entramado social y de las urgencias económicas que afectan al país. García Cuerva solicitó de manera explícita que las políticas públicas implementadas prioricen a las franjas de la población que hoy experimentan mayores dificultades materiales y alimentarias.

"Nadie es descartable, nadie es desechable", manifestó el arzobispo en referencia a los sectores postergados del territorio nacional. En su enumeración, incluyó de forma prioritaria a los abuelos, las personas con discapacidad, los niños afectados por la alarmante falta de oportunidades, los jóvenes con consumos problemáticos y los miles de trabajadores que hoy se desempeñan en la precariedad informal.

Según los datos expuestos en la homilía dominical, existe una brecha visible entre los esfuerzos cotidianos que realiza la ciudadanía de a pie y las respuestas institucionales que provienen de los espacios de conducción partidaria. La Iglesia instó a que las realidades de vulnerabilidad dejen de ocupar un lugar secundario y se ubiquen de manera urgente en el centro de la agenda de gestión estatal.

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Presencias y ausencias políticas en la ceremonia del Tedeum

El mandatario nacional arribó a la Catedral Metropolitana caminando desde la Casa Rosada, acompañado por los funcionarios más cercanos a su esquema de decisiones diarias. La asistencia del gabinete se dio en un contexto de profundas discusiones internas por la configuración de los liderazgos dentro del espacio oficialista en las últimas semanas.

Entre los presentes se ubicaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el vocero Manuel Adorni, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los ministros Patricia Bullrich y Diego Santilli. Sin embargo, la fisonomía del palco oficial expuso fracturas internas: la vicepresidenta Victoria Villarruel no formó parte de la comitiva oficial por decisión de la organización de la Presidencia; al mismo tiempo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se ausentó debido a un cuadro gripal.

Al concluir el oficio litúrgico del Tedeum, la delegación del Poder Ejecutivo retornó de inmediato a la Casa de Gobierno. Allí, exactamente a las 13, el presidente Javier Milei convocó a una reunión de ministros con el objetivo de coordinar las líneas de acción de las carteras nacionales para las próximas semanas, tras escuchar las observaciones sociales planteadas por la cúpula eclesiástica.

Los voceros del espacio libertario deslizaron que el mensaje caló hondo en el ánimo de los funcionarios, quienes buscan ahora aceitar los mecanismos legislativos para la aprobación de las reformas económicas. En los pasillos de la Casa Rosada admitían que el llamado a la concordia resulta oportuno en un contexto de fuerte ajuste, donde el índice inflacionario golpea el bolsillo de la clase media y baja. El gobierno nacional intentará tender lazos con la oposición dialoguista para aplacar las tensiones antes de que termine el mes.