Escándalo por un un mapa "falso" y erróneo que compartió Milei y se viralizó

Polémica por un mapa económico erróneo compartido por Javier Milei

La controversia se inició este sábado cuando diversos referentes del oficialismo y usuarios afines al gobierno nacional comenzaron a replicar una imagen titulada "Mapa del crecimiento de Argentina". El gráfico detallaba una supuesta variación interanual de la actividad económica por jurisdicción, correspondiente a marzo de 2026, lo que encendió las alarmas de los analistas que siguen de cerca las estadísticas reales del país.

El presidente de la Nación, Javier Milei, replicó la publicación original en 14 oportunidades dentro de su perfil de X. La imagen también fue compartida y comentada por el diputado nacional Fernando Iglesias y por Felipe Núñez, asesor clave del ministro de Economía, Luis Caputo. Los funcionarios utilizaron el esquema para ponderar los efectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y apuntar contra la gestión del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, dado que ese territorio bonaerense figuraba como el único signo negativo del reporte.

Más allá de la falsedad de los datos económicos atribuidos a la entidad académica, la ilustración cobró rápida notoriedad por sus notorios errores en la diagramación del territorio nacional. La representación visual carecía por completo de Tucumán, cuyo espacio geográfico aparecía absorbido por los límites de Salta y Santiago del Estero. Un error insólito que generó una ola de memes e indignación entre los usuarios de las redes sociales.

Asimismo, en el plano no se incluyeron las Islas Malvinas ni el sector antártico. Los usuarios de las redes sociales también detectaron que Santa Fe presentaba un recorte pronunciado en su estructura habitual, lo que dejaba fuera de la representación cartográfica a la ciudad de Rosario. Los tamaños y proporciones del resto de los distritos mostraban severas distorsiones respecto de los mapas oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Posteo X Mapa erróneo y falso

Analistas enfocaron a la falta de verificación de fuentes de información

El posteo del asesor oficialista Felipe Núñez argumentaba que el gráfico demostraba que las políticas de atracción de capitales daban resultado en el interior profundo, e instaba a la administración bonaerense a reducir el gasto público y los impuestos. Tras la viralización, las críticas de la oposición y de analistas técnicos se enfocaron en la falta de verificación de las fuentes de información utilizadas por el Poder Ejecutivo.

Incluso dentro de las filas del propio espacio gubernamental se registraron advertencias sobre el material compartido. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, señaló públicamente las inconsistencias del diseño y sugirió que podría tratarse de una imagen defectuosa generada mediante sistemas de inteligencia artificial, advirtiendo que la difusión de este tipo de contenidos afecta la rigurosidad de la comunicación oficial.

Hasta el momento, las cuentas gubernamentales que se hicieron eco del gráfico modificado no han emitido comentarios adicionales tras la aclaración de la casa de estudios. El episodio reabre el debate sobre los filtros de veracidad en la comunicación de los mandatarios y la velocidad con la que se propagan datos falsos en las plataformas digitales actuales.

Con este panorama, la comunidad académica y los organismos técnicos reforzaron el pedido de consultar únicamente fuentes oficiales para el análisis de variables macroeconómicas. Desde Tucumán, diversos especialistas coincidieron en que estas desprolijidades no solo confunden a la opinión pública, sino que también restan credibilidad a las discusiones de fondo sobre el rumbo financiero de la Argentina.