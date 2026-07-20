Daniel Scioli fue reasignado, ad honorem, en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes

El texto oficial especifica que las competencias asignadas corresponden a la órbita directa de la Jefatura de Gabinete. Asimismo, se determinó que el ejercicio del cargo formalizado comenzó a regir de forma efectiva desde el pasado 8 de julio de 2026, fecha en que se reconfiguraron diversas áreas administrativas clave del Poder Ejecutivo.

Ezequiel Galli fue designado titular de la Unidad de Gabinete de Asesores

En paralelo a la confirmación de la gestión ad honorem, se utilizó la misma jornada legislativa para publicar el Decreto 607/2026. Mediante esta segunda normativa, se designó al abogado Ezequiel Galli como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

La extensión del mandato de Daniel Scioli generó diversas reacciones entre las federaciones atléticas y los operadores turísticos de las distintas regiones del país. Quienes integran las cámaras del sector privado manifestaron la importancia de mantener la previsibilidad en las políticas de promoción y en el desarrollo de infraestructura para la actividad.

Desde el entorno del secretario ratificado señalaron que la agenda prioritaria para este período estará enfocada en fortalecer la competitividad de los destinos locales y optimizar los recursos destinados a los centros de alto rendimiento. De este modo, la administración central busca garantizar un esquema sustentable que no dependa de un incremento del gasto público corriente y apuntale la presencia institucional del área de Deportes en la agenda pública.