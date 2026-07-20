El gobierno nacional formalizó la continuidad de Daniel Scioli al frente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes mediante una medida administrativa que ratifica su permanencia en el organigrama oficial. La normativa legalizó sus tareas de forma retroactiva a partir de las primeras semanas del mes corriente, consolidando la gestión pública en el sector.
Daniel Scioli fue reasignado, ad honorem, en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes
Jaiver Milei ratificó formalmente, con un decreto, a Daniel Scioli en su cargo. Ezequiel Galli será el titular titular de la Unidad de Gabinete de Asesores
Un decreto firmado por Javier Milei y Diego Santilli
A través del Decreto 606/2026, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, rubricaron el nombramiento del ex gobernador bonaerense dentro de la estructura de la Vicejefatura de Gabinete de Ministros. La disposición aclara explícitamente que sus responsabilidades al frente del área de Turismo, Ambiente y Deportes se mantendrán bajo la modalidad de prestación de servicios sin percepción de haberes.
Esta confirmación formal da continuidad a las políticas iniciadas a principios de año, consolidando la articulación entre el sector privado y las áreas públicas vinculadas al esparcimiento y el cuidado del entorno. Las autoridades nacionales fundamentaron la decisión en la necesidad de sostener los lineamientos de austeridad fiscal que caracterizan a la actual conducción del Estado.
El texto oficial especifica que las competencias asignadas corresponden a la órbita directa de la Jefatura de Gabinete. Asimismo, se determinó que el ejercicio del cargo formalizado comenzó a regir de forma efectiva desde el pasado 8 de julio de 2026, fecha en que se reconfiguraron diversas áreas administrativas clave del Poder Ejecutivo.
Ezequiel Galli fue designado titular de la Unidad de Gabinete de Asesores
En paralelo a la confirmación de la gestión ad honorem, se utilizó la misma jornada legislativa para publicar el Decreto 607/2026. Mediante esta segunda normativa, se designó al abogado Ezequiel Galli como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La extensión del mandato de Daniel Scioli generó diversas reacciones entre las federaciones atléticas y los operadores turísticos de las distintas regiones del país. Quienes integran las cámaras del sector privado manifestaron la importancia de mantener la previsibilidad en las políticas de promoción y en el desarrollo de infraestructura para la actividad.
Desde el entorno del secretario ratificado señalaron que la agenda prioritaria para este período estará enfocada en fortalecer la competitividad de los destinos locales y optimizar los recursos destinados a los centros de alto rendimiento. De este modo, la administración central busca garantizar un esquema sustentable que no dependa de un incremento del gasto público corriente y apuntale la presencia institucional del área de Deportes en la agenda pública.
En pocas palabras
- Daniel Scioli: Formalizada su continuidad como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.
- Decreto Presidencial: Javier Milei ratificó el nombramiento de Scioli, quien ejercerá ad honorem.
- Ezequiel Galli: Designado como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores.