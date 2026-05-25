El mensaje de Victoria Villarruel tras quedar excluida del Tedeum oficial

Victoria Villarruel en Tucumán Victoria Villarruel se distancia cada vez más del mileísmo.

En el tramo más significativo de su intervención escrita, la mandataria parlamentaria detalló las peticiones que realizó durante su visita al templo. "Ahí, bajo la mirada de la Virgen, le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando, bajo su amparo, fortaleza, unidad y paz", puntualizó, priorizando términos que apuntan a atenuar la exposición de la disputa interna.

El distanciamiento de Villarruel con el mileísmo

El distanciamiento protocolar quedó ratificado mediante aclaraciones administrativas emitidas desde la Cámara Alta. Desde la Presidencia del Senado informaron de manera oficial que la Secretaría General de la Presidencia, bajo la conducción de Karina Milei, es la entidad responsable de confeccionar y remitir los pases para las celebraciones patrias. En ese contexto, remarcaron explícitamente que la invitación correspondiente no fue cursada.

Ante las consultas de los medios de comunicación respecto a las responsabilidades organizativas de la celebración litúrgica, fuentes del Arzobispado de Buenos Aires aclararon que el listado definitivo de los asistentes institucionales depende de forma exclusiva de la estructura de la Casa Rosada, desmarcando a las autoridades católicas de las determinaciones del área de ceremonial de la Presidencia.

Esta determinación administrativa representa una modificación respecto de los usos y costumbres de los períodos previos. Durante el primer ejercicio de la gestión, ambos integrantes de la fórmula presidencial compartieron el trayecto a pie desde la Casa de Gobierno hasta la Catedral Metropolitana, exhibiendo una fisonomía de cohesión que contrasta con el panorama actual del gobierno nacional.

Victoria Villarruel Victoria Villarruel no estará en el Tedeum.

La ausencia de la titular del Senado en las ceremonias del 25 de Mayo constituye un eslabón más en una serie de divergencias que se hicieron públicas en los últimos meses. Las diferencias operativas respecto de la gestión legislativa, sumadas a declaraciones cruzadas en torno al patrimonio y el funcionamiento de diversas áreas del Estado, consolidaron un esquema de funcionamiento autónomo por parte de la vicepresidenta.

Desde el Poder Ejecutivo, las definiciones sobre el vínculo alcanzaron niveles de alta visibilidad meses atrás, cuando se utilizaron categorías estrictas para evaluar los posicionamientos políticos de la abogada en relación con el programa oficial de reformas. Sin embargo, las expresiones del jefe de Estado sostienen que la permanencia de la funcionaria en su rol constitucional se mantendrá según los plazos previstos por la normativa vigente.

El Tedeum de este lunes, a cargo del arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva, se desarrollará bajo un clima de marcada expectativa política. La jerarquía eclesiástica ya anticipó discursos orientados a advertir sobre los riesgos de las posturas descalificatorias en el debate democrático, en una jornada donde la comitiva oficial registrará la notoria ausencia de la segunda autoridad de la República.

El contexto político actual mantiene en vilo a los principales actores del oficialismo, quienes siguen de cerca los movimientos de la titular de la Cámara alta tras los últimos cortocircuitos por la distribución de las invitaciones a los actos patrios y las diferencias en las estrategias legislativas.