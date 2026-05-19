Victoria Villarruel insistió con la necesidad de que Adorni presente su declaración jurada

victoria villerruel en rosario1 Victoria Villarruel saluda al cura Osvaldo Macerola.

A pesar del despliegue de un discreto operativo de seguridad que no interrumpió el tránsito vehicular, la llegada de la mandataria generó una fuerte expectativa. Al concluir la ceremonia religiosa, Villarruel brindó definiciones de la coyuntura política.

Al ser consultada por los periodistas sobre las internas dentro del oficialismo, la vicepresidenta buscó desmarcarse de la gestión directa del Ejecutivo. “No participo del gobierno”, aclaró, sugiriendo que las explicaciones sobre el rumbo de la gestión deben pedirse directamente a Javier Milei. Sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para señalar diferencias metodológicas, subrayando que “la convivencia en sociedad debe ser con respeto”.

La declaración más fuerte de la jornada llegó cuando le preguntaron por la situación del ministro coordinador. Lejos de esquivar la pregunta, la vicepresidenta sentenció: “Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”.

Finalmente, la titular de la Cámara Alta prefirió no dar definiciones sobre el escenario electoral a largo plazo o una eventual candidatura para 2027. Antes de retirarse, recordó los lazos que la unen a la provincia de Santa Fe y concluyó que Rosario es, para ella, su “segunda casa”.