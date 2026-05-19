El hermano de Manuel Adorni rectificó su declaración jurada y le aparecieron $21 millones de una herencia

francisco adorni El diputado de Buenos Aires, Francisco Adorni.

También informó movimientos patrimoniales recientes como la venta de un vehículo y la compra del 50% de una camioneta por $10.750.000.

Francisco Adorni corrigió su declaración jurada en paralelo a la causa penal

La modificación de su declaración patrimonial se produjo paralelamente a los avances de una causa penal impulsada luego de una denuncia realizada por la diputada nacional del bloque Coherencia y ex libertaria, Marcela Pagano.

La modificación se produjo en paralelo con avance de la causa judicial iniciada tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano.

En ese expediente, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al legislador, mientras que el juez Sebastián Casanello ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para analizar la consistencia de su evolución patrimonial entre 2024 y 2025 en relación con sus ingresos en la función pública.