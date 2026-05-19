El diputado bonaerense de La Libertad Avanza y hermano de Manuel Adorni, Francisco, presentó este martes una rectificación de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incorporó una herencia por $21 millones que no había sido detallada previamente en la documentación pública.
El hermano de Manuel Adorni rectificó su declaración jurada y le aparecieron $21 millones de una herencia
La rectificación llegó mientras la Justicia investiga su evolución patrimonial y levanta el secreto bancario
La actualización patrimonial se produjo días después de que la Justicia lo imputara por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en una causa que se suma a la investigación que también alcanza a su hermano, el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
En la nueva presentación, el legislador corrigió además los datos vinculados con un crédito hipotecario con el Banco Provincia. Según la rectificación, el pasivo comenzó el año en $45.000.000 y cerró en $57.000.000 por la actualización de los créditos UVA. La versión anterior indicaba que la deuda había sido cancelada por más de $70 millones.
También informó movimientos patrimoniales recientes como la venta de un vehículo y la compra del 50% de una camioneta por $10.750.000.
Francisco Adorni corrigió su declaración jurada en paralelo a la causa penal
La modificación de su declaración patrimonial se produjo paralelamente a los avances de una causa penal impulsada luego de una denuncia realizada por la diputada nacional del bloque Coherencia y ex libertaria, Marcela Pagano.
La modificación se produjo en paralelo con avance de la causa judicial iniciada tras una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano.
En ese expediente, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al legislador, mientras que el juez Sebastián Casanello ordenó levantar el secreto fiscal y bancario para analizar la consistencia de su evolución patrimonial entre 2024 y 2025 en relación con sus ingresos en la función pública.