Quieren reformar la Carta Magna provincial. Es una iniciativa del radical Néstor Majul. La idea inicial es suprimir las elecciones de medio término.
Por una reforma integral de la Constitución de Mendoza
La propuesta busca reducir el calendario electoral y abrir una discusión política sobre la modernización institucional de Mendoza
El tema del gasto suele ser un argumento utilizado para las reformas electorales y en este caso también está presente. Pero más que eso, lo importante es evitar que gobernantes y opositores tengan la cabeza puesta casi todo el tiempo en las elecciones próximas, cada dos años.
Se hace referencia, además, al agobio de la ciudadanía por tanta votación que trae aparejadas intensas campañas electorales y el consabido fuego cruzado.
Cada vez que se vota es una celebración democrática, es una oportunidad de renovar expectativas y de optar por proyectos y representantes. Lo hacemos cada dos años, en ocasiones en diversas oportunidades debido a elecciones provinciales y municipales desdobladas, más las primarias que, en conjunto, se devoran prácticamente el año. Defendamos el voto, pero también seamos inteligentes y prácticos si el electoralismo constante no ofrece soluciones -sino todo lo contrario- en términos de las necesidades que tiene la provincia.
No estaría mal votar cada cuatro años en Mendoza por un proyecto de gestión y por representantes a los Ejecutivos provincial y municipales, al Legislativo y a los concejos deliberantes. La iniciativa de reforma requiere una mayoría especial en ambas cámaras y la ratificación ciudadana y, de prosperar, se debe convocar a convencionales constituyentes.
La idea sería votar todo a la vez durante las elecciones generales del año que viene, que contempla, además, la ratificación o rechazo a la autonomía municipal ya votada en la Legislatura.
Parece mucho votar todo junto, pero si se logra el consenso entre oficialistas y opositores, se allanaría el camino. Por mezquindades políticas y especulaciones no se pudo avanzar en otros períodos de gobierno y los impulsos reformistas de peronistas y radicales fracasaron en el intento. Lo importante ahora es darse la oportunidad de analizar y debatir la modernización de la llamada "ley fundamental" y, de ser posible, no quedarse a medias.
Quizás en esta instancia se abra una oportunidad para revisar nuestra Carta Magna en forma integral, con aportes de constitucionalistas y abriendo el juego a entidades comprometidas en el progreso institucional de la provincia.