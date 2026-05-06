Autonomía municipal: el Senado dio despacho a la enmienda de la Constitución propuesta por Cornejo

comisión de LAC autonomía municipal 1 La comisión de LAC del Senado a pleno, recibió al subsecretario de Justicia de la provincia, Juan Carlos Jaliff y a la subsecretaria legal y técnica, Emilia Cabrera. El objetivo fue explicar el proyecto por el que se pretende regular la autonomía municipal. Foto: Senado de Mendoza

Primer paso en el Senado

En el análisis del proyecto de autonomía municipal participaron el subsecretario de Justicia, Juan Carlos Jaliff, y la subsecretaria de Legal y Técnica, Emilia Cabrera.

Jaliff explicó que se optó por una enmienda puntual sobre el artículo 197, luego de intentos fallidos de reformas más amplias, y destacó que la medida busca alinear la normativa provincial con el artículo 123 de la Constitución Nacional.

Entre los cambios, se propone que cada municipio pueda definir en su Carta Orgánica el sistema de renovación de sus concejos deliberantes, eliminando la obligación actual de hacerlo por mitades cada dos años.

Alcances y límites de la reforma

El proyecto también establece que la autonomía municipal tendrá límites claros. Se mantendrá el control del Tribunal de Cuentas y la intervención del Fiscal de Estado sobre las administraciones locales de los municipios.

Además, se fija que los municipios no podrán crear impuestos, restringiendo su potestad a tasas por servicios, contribuciones por mejoras y derechos vinculados con el uso del espacio público.

La iniciativa de autonomía municipal habilita la sanción de cartas orgánicas propias mediante convenciones municipales y garantiza la participación en la coparticipación provincial. Tras el despacho, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado por el pleno del Senado.