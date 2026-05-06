General Alvear ya vive la 45ª Fiesta Nacional de la Ganadería tras la clásica apertura de la tranquera

fiesta de la ganaderia Ingreso de la Bandera a la Fiesta Nacional de la Ganadería.

Una vidriera nacional y espectáculos de primer nivel

La Expo Comercial, Industrial, Artesanal y Ganadera cuenta este año con más de 300 expositores provenientes de diversos puntos del país, reflejando el alcance nacional de la feria Además de la actividad económica, la fiesta propone un nutrido calendario artístico.

El inicio de las noches de espectáculos no pudo ser mejor: la organización anunció entradas agotadas para la peña de este miércoles, con el broche de oro de la presentación de los legendarios Manseros Santiagueños.

El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, brindó las palabras de bienvenida invitado por la Cámara de Comercio. El jefe comunal homenajeó a los pioneros de la gesta y destacó el presente del sector: “Hoy llegamos a esta edición con un sector productivo en alza y tenemos la posibilidad de mostrársela al mundo a través de la fiesta”.

fiesta de la ganaderia4 El intendente Alejandro Molero hizo anuncios de obras para General Alvear.

Aprovechando el marco, el intendente realizó importantes anuncios de infraestructura para el departamento:

Vivienda: entrega de un nuevo barrio en los próximos días.

Energía y gas: el traspaso del nuevo gasoducto a Ec o gas para extender la red en más de 100 km y la licitación de la línea de 132 Kw para el anillado eléctrico.

gas para extender la red en más de 100 km y la licitación de la línea de 132 Kw para el anillado eléctrico. Salud: apertura del nuevo pabellón de Salud Mental del Hospital Enfermeros Argentinos.

Educación y deporte: avances en el Polideportivo de Bowen y la etapa final del Polo Educativo de Alvear.

Urbanismo: remodelación de la Avenida Alvear Oeste tras finalizar la fiesta y el proyecto Costanera Centro.

Respecto al sector ganadero, Molero sintetizó: “Hoy prácticamente no queda lugar sin iluminar en el secano, además de los kilómetros de acueducto que han permitido que el agua llegue a diversos sectores”.

Innovación y streaming

Germán Herrada, presidente de la Cámara de Comercio local, destacó el éxito de iniciar el evento al mediodía: “La gente respondió muy bien a la propuesta. Lo notamos en los expositores, que se esmeraron para presentar sus stands desde hoy mismo”.

Para quienes no puedan asistir al predio, la fiesta cuenta con una transmisión oficial vía streaming a través de su canal de YouTube, permitiendo que el trabajo de General Alvear se vea en todo el mundo durante los cinco días de duración.