José Luis Manzano fue distinguido con un Doctorado Honoris Causa en la World Law Conference de Tirana

Embed - José Luis Manzano doctor honoris causa en Tirana

Embed - Entregada de doctorado honoris causa a José Luis Manzano en Tirana

Durante la ceremonia, el jurista Ricardo Gil Lavedra estuvo a cargo de la presentación del homenajeado, destacó su recorrido en distintos ámbitos y afirmó: “José Luis Manzano fue una figura sumamente importante en la transición democrática argentina. No son fáciles las transiciones de las dictaduras a las democracias. Se sabe de dónde se sale, pero no hacia dónde se va”.

Al recibir el reconocimiento, Manzano expresó su agradecimiento y valoró especialmente el contexto en el que se otorga la distinción: “Este reconocimiento adquiere un significado especial al ser entregado en el marco de la World Law Conference, un espacio de reflexión sobre el rol del derecho en el mundo contemporáneo”. Y agregó: “Esto no es sólo un honor, es una nueva responsabilidad”.

En su intervención, también destacó el vínculo construido con Albania y el proceso de transformación institucional del país. “Venimos de una dictadura y construimos una democracia con dolor y esperanza”, señaló, al tiempo que remarcó la importancia de preservar la convivencia democrática: “Incluso en tiempos de fuerte polarización, debemos llamar hermanos a quienes piensan distinto. Quienes se oponen a nosotros son adversarios, no enemigos”.

jose luis manzano1 El momento de la condecoración a José Luis Manzano.

Asimismo, subrayó la importancia del fortalecimiento de las instituciones y el diálogo entre países en un escenario global cada vez más complejo. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos actuales y afirmó: “La única forma de evitar la guerra es recuperar el valor del diálogo”.

La World Law Conference reúne a líderes, juristas, académicos y referentes de distintos países para debatir sobre los principales desafíos del derecho y la gobernanza a nivel internacional.