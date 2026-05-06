Propietarios mineros, se buscan: abrió la convocatoria para el estudio ambiental del Distrito Norte

distrito minero norte El Gobierno impulsa el desarrollo del nuevo Mendoza Norte Distrito Minero (MNDM).

Esto, al mismo tiempo que el mundo minero se reúne en San Juan para articular una nueva visión regional de la minería, que permita -con proveedores, infraestructura y conectividad articulada entre provincias- hacer frente a la demanda que implicará el esperado boom minero.

Convocan a titulares de derechos mineros a sumarse al Mendoza Norte Distrito Minero

Hasta ahora, según dijo el propio gobernador, se han identificado más de 140 propiedades mineras en la zona. La iniciativa –contaron desde Impulsa Mendoza Sostenible SA- busca ordenarlas para poder planificar y potenciar el desarrollo del sector.

A partir de la información registrada en la Dirección de Minería, la empresa invitó a los titulares de esos derechos mineros comprendidos en el área del distrito a adherirse formalmente al proyecto, para que sus propiedades queden comprendidas dentro de los estudios ambientales que se están haciendo en la zona.

“El Mendoza Norte Distrito Minero propone un esquema de trabajo que contempla la elaboración de un Informe de Impacto Ambiental Integral –a cargo de la consultora Knight Piésold- en articulación con los informes particulares de cada uno de los proyectos que integren el distrito”, explicaron.

Este enfoque, que se estrenó en Malargüe con buenos resultados –ya hay 61 proyectos con DIA ratificada y otros 71 en proceso-, “permite optimizar la generación de información ambiental, mejorar los procesos de evaluación y consolidar una visión integral del territorio”.

Una semana para sumarse al Mendoza Norte Distrito Minero

Los titulares de propiedades mineras podrán formalizar su incorporación al distrito hasta el 13 de mayo, a través de Impulsa Mendoza, que tiene a disposición un equipo técnico para asesorar a los propietarios durante todo el proceso de adhesión.

Durante los estudios intervendrán la Autoridad Ambiental Minera, la Universidad Nacional de Cuyo y organismos sectoriales, como ya sucedió en Malargüe.

Por la riqueza de la región –misma en la que se encuentran PSJ Cobre Mendocino y proyectos chilenos del otro lado de la cordillera- se estima que hay un importante potencial de cobre y de oro.

El objetivo, por lo pronto, es ordenar la información, acceder a más precisiones y, a partir de los derechos mineros, armar proyectos que puedan derivar, primero en una exploración minera y luego, a su tiempo, en una posible explotación.