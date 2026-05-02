Mendoza acelera su agenda minera con más de 250 proyectos y prepara una cumbre clave para noviembre

El ordenamiento también alcanza a la trazabilidad de la producción: las guías de tránsito de minerales fueron modernizadas con tecnología QR y se incorporó un registro de acopio que permite seguir el flujo de materiales en toda la cadena. Estas herramientas apuntan a reducir la informalidad y mejorar el acceso a la información.

Cumbre minería sostenible-Mendoza.jpg La primera Cumbre de Minería Sostenible se realizó en 2024. El gobernador Alfredo Cornejo confirmó el segundo congreso para noviembre de este año. Pablo Gamba

Más controles y presencia en territorio

La provincia amplió la estructura de la Policía Ambiental Minera y desplegó nuevos equipos técnicos de fiscalización en territorio. Además, se capacitó a más de 300 personas en sistemas de control y trazabilidad, y se avanzó en convenios interinstitucionales para reforzar inspecciones en rutas y zonas productivas.

En paralelo, se incorporó una ficha de inspección social para verificar el cumplimiento de buenas prácticas declaradas por las empresas, sumando una dimensión social al control ambiental tradicional.

Proyectos en expansión y cambio de escala

El crecimiento de la actividad se apoya en una cartera cada vez más robusta. El principal foco está en el Malargüe Distrito Minero Occidental, donde se concentran más de 250 iniciativas. De ese total, 65 ya cuentan con aval legislativo y otras 71 están en evaluación ambiental.

A esto se suma el desarrollo del Distrito Minero Norte, con más de 140 derechos mineros, principalmente vinculados al cobre, y nuevas líneas de exploración en minerales estratégicos como el litio.

"Los proyectos están muy avanzamos y se están cumplimentando los sectoriales", indicaron desde el Gobierno.

Uno de los hitos recientes es la aprobación ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, que implica una inversión superior a los 600 millones de dólares. Este avance marca un cambio de etapa: de la exploración a la ejecución de proyectos con impacto concreto en empleo, proveedores y cadenas globales vinculadas a la transición energética.

mineria psj cobre mendocino san jorge Además de PSJ Cobre Mendocino se abren nuevas oportunidades en Las Heras. "Las iniciativas están muy avanzadas", indicaron fuentes del Gobierno.

Financiamiento y proyección internacional

Mendoza también apuesta a posicionarse como un nodo regional de inversiones. La iniciativa Andean Bridge (Puente Andino) busca conectar proyectos de Argentina, Chile y Perú con mercados internacionales de capital, facilitando el acceso a financiamiento bajo estándares globales.

La estrategia se complementa con una agenda de eventos que ya incluyó encuentros como Argentina Mining y el Andean Capital Forum, y que continuará con nuevas citas internacionales. En ese marco, la cumbre de noviembre será una vidriera clave para mostrar avances y captar inversores.

Educación y licencia social

El desarrollo minero provincial incorpora además un componente educativo y de vinculación social. La refuncionalización de laboratorios, la creación de un museo geológico-minero y programas como “Minería en Primera Persona” o “Minería a puertas abiertas” buscan acercar la actividad a la comunidad y formar nuevos perfiles técnicos.

Para 2026, la provincia prevé la realización de más de 15 audiencias públicas, consolidando instancias de participación ciudadana en cada etapa de los proyectos.

Cornejo y Karina Milei en el Argentina Week Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo durante una gira en Nueva York. Foto de archivo.

Karina Milei y Diego Santilli llegan a Cuyo para una expo minera

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó la participación de Karina Milei y Diego Santilli en la Expo Minera 2026, uno de los eventos más relevantes del sector a nivel nacional, que se realizará en esa provincia y contará con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo. Ambos funcionarios nacionales arribarán a la vecina provincia el jueves 7 de mayo.

La Expo San Juan Minera 2026 se desarrollará del 6 al 8 de mayo en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Alejo Chancay, y celebrará su 11ª edición con cifras récord.

Organizada por Panorama Minero junto al Gobierno de San Juan, la exposición contará con más de 18.000 m² de superficie total, de los cuales 13.208 m² estarán destinados a stands e islas comerciales. Participarán 422 expositores, más de 80 auspiciantes y unas 500 empresas, entre operadoras, proveedores y actores estratégicos de la industria.

La convocatoria ya supera los 15.000 asistentes acreditados y contará con delegaciones de más de 20 países, consolidando a San Juan como uno de los principales polos de la minería en Argentina.