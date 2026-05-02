Santa Julia fue elegida la Bodega Sustentable del Año por su viticultura orgánica y compromiso social

bodega santa julia La nota distintiva que inclinó la balanza del jurado de Winexplorers 2026 fue el impacto social de la bodega mendocina. Foto: gentileza Bodega Santa Julia

"No nos da lo mismo": más que un lema, una estrategia financiera

Para Santa Julia, la sustentabilidad no es un departamento estanco ni una acción de marketing estacional; es el motor de su rentabilidad a largo plazo. Bajo la premisa "No nos da lo mismo", la bodega ha estructurado un modelo de negocios donde cada decisión en el viñedo impacta positivamente en el balance social y ambiental.

"Este premio reafirma nuestra convicción de que es posible elaborar vinos de alta calidad con un profundo respeto por el entorno", señalaron desde la dirección de la empresa. Esa visión se traduce en números concretos: la bodega posee hoy más de 400 hectáreas con certificación orgánica, siendo pionera en el manejo de suelos sin agroquímicos, el uso de compostaje y fertilizantes naturales.

bodega santa julia vinedos organicos La bodega posee hoy más de 400 hectáreas con certificación orgánica. Foto: gentileza Bodega Santa Julia

El compromiso social como activo económico

La nota distintiva que inclinó la balanza del jurado fue el impacto social de la bodega. En un sector donde la retención de talento y el desarrollo local son desafíos críticos, Santa Julia ha implementado programas que fortalecen directamente a su comunidad. Entre ellos destacan:

Centros educativos (CENS): Espacios destinados a que los colaboradores adultos finalicen su educación secundaria.

Espacios destinados a que los colaboradores adultos finalicen su educación secundaria. Infraestructura comunitaria: Jardines maternales, talleres de formación técnica y espacios deportivos abiertos no solo a sus empleados, sino a los vecinos de la zona.

Jardines maternales, talleres de formación técnica y espacios deportivos abiertos no solo a sus empleados, sino a los vecinos de la zona. Comercio justo: Certificaciones que aseguran que el crecimiento de la bodega se traduce en mejoras tangibles en la calidad de vida de sus trabajadores.

Desde una perspectiva económica, estas acciones reducen la rotación de personal, aumentan el sentido de pertenencia y posicionan a la marca como un referente de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) a nivel global, un requisito indispensable para acceder a góndolas premium en Europa y Estados Unidos.

taller de costura bodega santa julia Las mujeres que participan del taller de costura en Bodega Santa Julia. Foto: gentileza Bodega Santa Julia

Eficiencia operativa y biodiversidad

En el plano ambiental, la eficiencia en el uso de recursos ha permitido mitigar los crecientes costos energéticos y la escasez hídrica que afecta a Mendoza. La bodega implementa sistemas avanzados de tratamiento y reutilización del agua, además de promover la conservación de la biodiversidad local para mantener un ecosistema equilibrado que reduzca la necesidad de intervenciones externas en los cultivos.

Este enfoque de administración eficiente es lo que hoy buscan publicaciones de peso global como Wine Enthusiast. Fundada en 1988 y con más de 800.000 suscriptores, la influencia de este tipo de revistas en las decisiones de compra de los consumidores internacionales es determinante. Que una bodega argentina sea premiada por su sustentabilidad eleva el "Country Brand" de Mendoza, traccionando el precio promedio por caja hacia arriba.