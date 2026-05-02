Un sueldo de casi $4.000.000 en mayo para este grupo de trabajadores en Argentina

Los sindicatos de Petroleros Privados y de Personal Jerárquico, con presencia en las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa, alcanzaron un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias (CEPH y CASEPE), por lo que sus sueldos tienen grandes novedades.
El pacto establece una recomposición bruta del 8,6%, cifra que se suma a los convenios previos y que comenzó a percibirse con los haberes correspondientes al mes de abril de 2026, repitiéndose en mayo.
Este ajuste posiciona el sueldo bruto mínimo de un operario con jornada de 8 horas en $3.914.000. De esta manera, el sector energético reafirma su liderazgo en el ranking de salarios a nivel nacional, superando ampliamente el promedio de otras actividades industriales de Argentina.
Detalles de la vianda alimentaria, asignaciones y contribución sindical
El acta firmada por las partes, que ya fue remitida para su homologación ante las autoridades correspondientes, no solo contempla la suba del básico, sino que también define los nuevos montos para ítems adicionales. La vianda alimentaria se actualizó a un valor de $35.848,95 por jornada laboral.
En cuanto a otros beneficios específicos del sector, se confirmaron los siguientes puntos:
- Asignación Vaca Muerta: se mantendrá en $380.000 sin cambios hasta la próxima mesa de negociación.
- Contribución extraordinaria: se estableció un pago único de $151.000 por cada trabajador, que se descontará junto a los aportes habituales y tendrá vencimiento en mayo.
Este nuevo esquema salarial busca proteger el poder adquisitivo de los empleados que operan en los yacimientos, en un contexto de alta demanda técnica y operativa en la región.