Un sueldo de casi $4.000.000 en mayo para este grupo de trabajadores en Argentina

El pacto establece una recomposición bruta del 8,6%, cifra que se suma a los convenios previos y que comenzó a percibirse con los haberes correspondientes al mes de abril de 2026, repitiéndose en mayo.

Este ajuste posiciona el sueldo bruto mínimo de un operario con jornada de 8 horas en $3.914.000. De esta manera, el sector energético reafirma su liderazgo en el ranking de salarios a nivel nacional, superando ampliamente el promedio de otras actividades industriales de Argentina.