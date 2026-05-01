Desafío matemático: ¿cuánto es (10 x 5 + 50) ÷ (5 + 5)?

La regla de oro que debe usarse para resolver este desafío matemático y determina el orden de solución en los cálculos mixtos es conocida como PEMDAS por sus siglas en inglés (Parentheses, Exponents, Multiplication, Division, Addition, and Subtraction). Comprende los siguientes pasos.

Primer paso: resolver los paréntesis (en caso de haberlos con las multiplicaciones o divisiones como prioridad).

Segundo paso: resolver los exponentes (en caso de haberlos).

Tercer paso: resolver las multiplicaciones y divisiones, siempre de izquierda a derecha.

Cuarto paso: resolver sumas y restas, también de izquierda a derecha (que no estén entre paréntesis).

Siempre hay que respetar este orden para llegar al resultado correcto, por lo que ejercicios aparentemente fáciles se volverán complicados. ¿Cuánto es (10 x 5 + 50) ÷ (5 + 5)?.

Cómo resolver este desafío matemático

Paso 1: resolver las operaciones que están entre paréntesis, de izquierda a derecha -con prioridad para las divisiones o multiplicaciones- y luego las sumas o restas.

a) (10 x 5 + 50) ÷ (5 + 5)

b) (50 + 50) ÷ (10)

Paso 2: resolver las operaciones que están fuera de los paréntesis, siempre que estos hayan sido resueltos.

c) 100 ÷ 10

d) Resultado final: 10

Desafío matemático: beneficio para el cerebro

Alcanzar el resultado en este desafío matemático hace que las personas que se animan a este tipo de "estimulación cognitiva" (lectura, resolución de problemas, aprendizaje de idiomas o música) desarrollen una red neuronal más densa y eficiente. Esto crea una "reserva" que permite al cerebro seguir funcionando correctamente a pesar de que existan daños físicos con el paso del tiempo. Así lo sostiene un estudio en neurociencia del Dr. Yaakov Stern (Universidad de Columbia): "Cognitive reserve" (publicado en Neuropsychologia).

Cerebro Tu cerebro se verá beneficiado si resuelves un buen desafío matemático. Imagen diseñada con IA.

Llegar a la solución en este tipo de desafío matemático aumenta la capacidad de las personas para tomar decisiones con rapidez, ya que con cada operación que se realiza se trabajan áreas clave del cerebro relacionadas con la lógica, el razonamiento y la memoria.