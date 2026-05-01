Un médico, una sospecha y padres antivacunas muy conocidos: así se descubrió el esquema de falsas vacunas que investiga la Justicia

certificados de vacunacion allanamiento Hubo seis allanamientos en Mendoza por los certificados de vacunación falsos

Falsas vacunas para padres antivacunas: la sospecha del médico

Todo comenzó por un médico pediatra de San Rafael. Este descubrió una irregularidad en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA). Allí se registran todos los pacientes vacunados y las dosis que han recibido.

Su propia curiosidad lo llevó a encontrar que los hijos de padres antivacunas muy conocidos de San Rafael y del Valle de Uco presentaban el registro completo de inoculaciones. Era posible que fuese correcto, pero algo molestaba en esa idea y decidió investigar más.

Para ello, el médico solo tuvo que averiguar unos datos más, pero el más importante era saber dónde habían sido vacunados esos niños y fue ahí que el esquema de vacunación falso tuvo su falla. Todos los hijos de padres antivacunas aparecían inoculados en el mismo Centro de Salud a 300 kilómetros de donde residían. Era el Centro de Salud 22 de El Pastal, en Las Heras, muy lejos de San Rafael y del Valle de Uco.

Por si fuera poco, los días y los horarios en que habían sido supuestamente vacunados también coincidían. Todo muy sospechoso y perfectamente válido para ser denunciado ante el Ministerio de Salud de Mendoza.

centro de salud en Las Heras Un centro de salud de Las Heras quedó en la mira

La investigación sobre el Centro de Salud

La propia cartera sanitaria hizo su parte de la investigación y descubrió que todo comenzaba con un mensaje de WhatsApp. "Plan V", era la frase que se mandaba a un número de celular. Una vez que este era leído, desde otro número mandaban las instrucciones a seguir para obtener el certificado de vacunación trucho.

Luego el turno de las familias, que aportaban los datos necesarios y pagaban $160.000 por cada certificado y $60.000 por cada supuesta dosis obligatoria que debía figurar ya dada, aunque en Argentina esas vacunas son gratis. Ese dinero iba a parar al bolsillo de un enfermero, que ya fue identificado, e incluso se sospecha de que haya existido la intervención de una segunda persona.

En resumen, se pagaba para que vacunas no dadas, figuraran como sí lo hubieran sido.

calendario vacunacion bebes Los padres antivacunas pagaban por vacunas que en realidad no se daban

La investigación judicial sobre las vacunas falsas

La causa por las vacunas falsas para padres antivacunas y los hijos de estos, quedó en manos del fiscal Juan Manuel Ticheli. Si bien no hay hay detenidos, ni imputados, se investiga un cohecho pasivo y la violación de las normas de la salud pública.

Asimismo, también la mirada está centrada en la cantidad de familias involucradas y en la posibilidad de que existan personas de otras provincias. Por el momento, hubo seis allanamientos y se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de distintos centros de salud, recetarios médicos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares.