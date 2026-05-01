En un pueblo chico todo se sabe y en San Rafael se conocen todos. Por eso mismo, cuando un médico de ese departamento observó que niños de padres antivacunas, muy conocidos en el departamento, poseían el esquema de vacunación completo, comenzó a sospechar.
Un médico, una sospecha y padres antivacunas muy conocidos: así se descubrió el esquema de falsas vacunas que investiga la Justicia
Un médico pediatra descubrió un esquema en el que padres antivacunas le pagaban a un enfermero para que registrara vacunas nunca dadas a sus hijos
Ningún plan es perfecto. Nadie creyó que podía aparecer un médico curioso al que le llamara la atención. Pero apareció y gracias a ello, se descubrió un esquema en donde un enfermero aprovechaba su trabajo en un centro de salud para ofrecer vacunas que no se daban y esquemas de vacunación falsamente completados a padres antivacunas.
El esquema era simple, pero bien trabajado. Se pagaba por certificados y dosis "extras". Cada una tenía un precio. No cualquiera podía contactar al enfermero. Se necesitaba saber un "santo y seña". Una vez que se decía, el mecanismo comenzaba a funcionar.
Falsas vacunas para padres antivacunas: la sospecha del médico
Todo comenzó por un médico pediatra de San Rafael. Este descubrió una irregularidad en el Sistema Integrado de Información Sanitaria (SISA). Allí se registran todos los pacientes vacunados y las dosis que han recibido.
Su propia curiosidad lo llevó a encontrar que los hijos de padres antivacunas muy conocidos de San Rafael y del Valle de Uco presentaban el registro completo de inoculaciones. Era posible que fuese correcto, pero algo molestaba en esa idea y decidió investigar más.
Para ello, el médico solo tuvo que averiguar unos datos más, pero el más importante era saber dónde habían sido vacunados esos niños y fue ahí que el esquema de vacunación falso tuvo su falla. Todos los hijos de padres antivacunas aparecían inoculados en el mismo Centro de Salud a 300 kilómetros de donde residían. Era el Centro de Salud 22 de El Pastal, en Las Heras, muy lejos de San Rafael y del Valle de Uco.
Por si fuera poco, los días y los horarios en que habían sido supuestamente vacunados también coincidían. Todo muy sospechoso y perfectamente válido para ser denunciado ante el Ministerio de Salud de Mendoza.
La investigación sobre el Centro de Salud
La propia cartera sanitaria hizo su parte de la investigación y descubrió que todo comenzaba con un mensaje de WhatsApp. "Plan V", era la frase que se mandaba a un número de celular. Una vez que este era leído, desde otro número mandaban las instrucciones a seguir para obtener el certificado de vacunación trucho.
Luego el turno de las familias, que aportaban los datos necesarios y pagaban $160.000 por cada certificado y $60.000 por cada supuesta dosis obligatoria que debía figurar ya dada, aunque en Argentina esas vacunas son gratis. Ese dinero iba a parar al bolsillo de un enfermero, que ya fue identificado, e incluso se sospecha de que haya existido la intervención de una segunda persona.
En resumen, se pagaba para que vacunas no dadas, figuraran como sí lo hubieran sido.
La investigación judicial sobre las vacunas falsas
La causa por las vacunas falsas para padres antivacunas y los hijos de estos, quedó en manos del fiscal Juan Manuel Ticheli. Si bien no hay hay detenidos, ni imputados, se investiga un cohecho pasivo y la violación de las normas de la salud pública.
Asimismo, también la mirada está centrada en la cantidad de familias involucradas y en la posibilidad de que existan personas de otras provincias. Por el momento, hubo seis allanamientos y se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de distintos centros de salud, recetarios médicos, computadoras, dispositivos de almacenamiento y teléfonos celulares.