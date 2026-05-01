En Argentina la Ley Nacional 27.491, obliga a todas las personas que habitan el territorio a aplicarse todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación. El pasado viernes, el Ministerio de Salud de Mendoza denunció a un grupo de padres antivacunas que compraba certificados truchos de vacunación para que sus hijos aparezcan en el registro de niños vacunados.
Cuánto pagaban los padres antivacunas para acceder a los certificados truchos y por cada dosis falsa
Los menores aparecían con las vacunas al día, pero en realidad no habían recibido ninguna. El gobierno avanza con medidas judiciales contra los padres que participaron
La maniobra se habría descubierto gracias a un médico pediatra de San Rafael que detectó una irregularidad en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria), donde las personas que se aplican vacunas son registradas. La investigación apunta a un esquema que funcionaba por WhatsApp, requería clave y un monto de dinero para llegar al certificado de vacunación trucha.
El profesional descubrió que varios hijos de padres abiertamente antivacunas que residían en San Rafael y Valle de Uco tenían el registro completo de inoculaciones y eso despertó sus sospechas por las inconsistencias registradas.
Comenzó a buscar la trazabilidad de las dosis que se supuestamente se les habrían aplicado a esos niños. Así, encontró que todos los menores aparecían vacunados en el mismo lugar, ubicado a casi 300 kilómetros, el Centro de Salud N°22 de El Pastal, Las Heras. Además, los registros indicaban que los niños habían recibido vacunas en días y horarios similares.
¿Cuánto pagaban los padres para acceder a certificados truchos de vacunas?
Según la investigación, el mecanismo fraudulento iniciaba a partir de un intercambio por WhatsApp, con un número al que se llegaba por recomendación. Allí se pedía que den la clave: "Plan V". Automáticamente, desde otro teléfono mandaban instrucciones para falsificar el certificado de vacunación.
Luego, las familias aportaban los datos necesarios de sus hijos y desde el Centro de Salud los colocaban en el registro de las dosis aplicadas. Los padres transferían dinero, y por cada certificado que se ingresaba al sistema pagaban un monto cerca de $160.000. Además, para las dosis que eran obligatorias para los niños se pedía un extra de $60.000.
Investigación y allanamientos
El jueves 30 de abril la Policía de Mendoza realizó seis allanamientos en departamentos de Las Heras y Lavalle. El foco principal del operativo fue el Centro de Salud 22, domicilios particulares y un vehículo vinculado a la causa. Allí se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de distintos centros de salud, recetarios médicos, dispositivos de almacenamiento, celulares y computadoras.
La causa quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Ticheli, de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Un enfermero que trabaja en el Centro de Salud de Las Heras está en la mira, aunque todavía no hay imputados ni aprehendidos. La justicia avanza sobre un cohecho pasivo y la violación de las normas de la salud pública.