Cuánto pagaban los padres antivacunas para acceder a los certificados truchos y por cada dosis falsa

centro de salud en Las Heras El Centro de Salud N°22 de El Pastal, Las Heras, está en la mira. Todo apunta a un enfermero que participaba de un programa oficial de vacunación del gobierno provincial en esta organización.

Comenzó a buscar la trazabilidad de las dosis que se supuestamente se les habrían aplicado a esos niños. Así, encontró que todos los menores aparecían vacunados en el mismo lugar, ubicado a casi 300 kilómetros, el Centro de Salud N°22 de El Pastal, Las Heras. Además, los registros indicaban que los niños habían recibido vacunas en días y horarios similares.

¿Cuánto pagaban los padres para acceder a certificados truchos de vacunas?

Según la investigación, el mecanismo fraudulento iniciaba a partir de un intercambio por WhatsApp, con un número al que se llegaba por recomendación. Allí se pedía que den la clave: "Plan V". Automáticamente, desde otro teléfono mandaban instrucciones para falsificar el certificado de vacunación.

Luego, las familias aportaban los datos necesarios de sus hijos y desde el Centro de Salud los colocaban en el registro de las dosis aplicadas. Los padres transferían dinero, y por cada certificado que se ingresaba al sistema pagaban un monto cerca de $160.000. Además, para las dosis que eran obligatorias para los niños se pedía un extra de $60.000.

Celulares y certificados La Policía secuestró celulares, certificados, sellos oficiales y equipos informáticos en el Centro de Salud 22 de Las Heras.

Investigación y allanamientos

El jueves 30 de abril la Policía de Mendoza realizó seis allanamientos en departamentos de Las Heras y Lavalle. El foco principal del operativo fue el Centro de Salud 22, domicilios particulares y un vehículo vinculado a la causa. Allí se secuestraron más de 160 certificados de vacunación, sellos oficiales de distintos centros de salud, recetarios médicos, dispositivos de almacenamiento, celulares y computadoras.

La causa quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Ticheli, de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos. Un enfermero que trabaja en el Centro de Salud de Las Heras está en la mira, aunque todavía no hay imputados ni aprehendidos. La justicia avanza sobre un cohecho pasivo y la violación de las normas de la salud pública.