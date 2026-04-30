La Tercera Cámara de Apelaciones de Mendoza desestimó la quiebra de Fecovita

Fecovita Aunque los balances del 2021 al 2023 siguen cuestionados por falsificación, los socios de Fecovita aprobaron el de 2025 Foto: UNO / Martín Pravata

Pero Iberte decidió apelar esa sentencia. Y ahora la Cámara ratificó la decisión de Cortés, a descartar que la Justicia deba entender en el reclamo de créditos adeudados e impagos

Entre los argumentos, el Tribunal subrayó que los contratos firmados entre IBERTE y Fecovita incluyen una cláusula de arbitraje ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Al tratarse de un caso de arbitraje comercial, cualquier certeza sobre la existencia de una deuda debe obtenerse en ese ámbito y no en un juzgado concursal.

Para Iberte el fallo "no tiene mayor significancia"

Del otro lado del ring la empresa que había promovido la apelación relativizó el fallo. Antes, hace poco más de un mes, desde Iberte habían denunciado que Fecovita quiere trabar el juicio por estafa contra sus directivos.

“Lo que la Cámara Tercera de Apelaciones resolvió es que Fecovita no debe quebrar, es decir que está en condiciones de cumplir sus obligaciones. No tiene mayor significancia", señaló Juan Pablo García Diez, abogado de Iberte y Evisa.

Conocida la decisión de la Cámara, ahora la firma demandante se enfoca en otros dos frentes del litigio: el reclamo de compensación económica que debe resolver el Tribunal de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y al mismo tiempo la causa penal contra los directivos de Fecovita, entre ellos el reelecto presidente Rubén Panella.

Para García Diez "reiteramos nuestra confianza en el Tribunal de la Bolsa donde se dirime el fondo de la cuestión, y en la Justicia penal de Mendoza, que elevó a juicio las causas en las que los directivos de Fecovita están imputados por falsificar los balances 2021, 2022 y 2023 y en donde además están imputados por estafa”.

Panella, reelecto presidente de Fecovita

Con todo, un día después de conocerse el fallo que desactivó la apelación, el actual presidente de Fecovita, Rubén Panella, fue reelecto al frente de la Federación de Cooperativas.

Al margen de los 3 ejercicios financieros cuestionados por Iberte en la justicia, la asamblea de socios también aprobó el balance 2025. Todo un gesto para Panella, que venía de otra reelección y con la ratificación de este jueves inicia su 5to período como presidente de Fecovita.

El resto de la Mesa Directiva quedó conformada por Marcelo Federici, otro de los imputados en la causa penal, Gustavo Arangüena, Javier Vergani, Alicia Galante y Guillermo Cano.

“Todos los que conformamos la Mesa Directiva reafirmamos el compromiso de seguir trabajando por la sostenibilidad de productores integrados y les agradecemos el apoyo en un año tan difícil para la vitivinicultura”, señaló Panella en el acto, además de destacar la asistencia financiera a productores para poder completar la vendimia 2026.