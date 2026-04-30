El dólar blue perdió $15 y volvió a agrandarse la brecha con un dólar oficial estable

Este jueves 30 de abril volvió a ser una rueda mixta, con la ruptura de la paridad entre el dólar oficial y el dólar blue. La divisa paralela perdió $15 respecto a la rueda previa, para cerrar a $1.400 para la venta, con un dólar formal que en el Banco Nación se mantuvo en $1.415 y un mayorista que también contribuyó a volver a expandir la brecha.
Sin embargo, en las pizarras de otros bancos el oficial cerró más arriba. Y llegó hasta $1.435 en el ICBC y Supervielle, en un escenario parecido al de la víspera, cuando ambos tipos de dólar volvieron a emparejarse luego de un mes.
Por su parte, el dólar mayorista operado en el Mercado Abierto Electrónico tocó los $1.391 para la venta, tras una leve baja. Se mantiene así como la referencia clave para las grandes operaciones de comercio exterior.
Con la baja del blue, el mayorista se acercó y la brecha cambiaria experimentó una leve compresión dentro del régimen de bandas vigente. El mercado asimila estos movimientos de paridad mientras se acerca el inicio del nuevo mes calendario.
Qué pasó con los financieros y el dólar tarjeta
El dólar MEP o "Bolsa" registró una leve tendencia alcista durante la tarde, para tocar $1.444,1 para venta, un 0,40% más. Una dinámica que se explica por el interés de muchos ahorristas que siguen buscando dolarizarse legalmente por afuera de los bancos.
En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) se posicionó como la cotización más elevada de la jornada entre los paralelos. Al cierre pasó de promediar $1.492,3 para la venta a $1.498.
El dólar tarjeta volvió a ser el más caro para el consumo minorista por su carga impositiva. Terminó vendiéndose a $1.852,77, unos $14 más que en la apertura.
Hacia el cierre de abril, el Banco Central monitorea el flujo de divisas y el nivel de sus reservas internacionales. La expectativa ahora se traslada a cómo abrirán los mercados financieros tras los ajustes de este jueves.