El dólar blue perdió $15 y volvió a agrandarse la brecha con un dólar oficial estable

Comprar dolar MEP con Mercado Pago.png La cotización del dólar MEP, una opción para dolarizarse en el mercado bursátil, volvió a subir

Con la baja del blue, el mayorista se acercó y la brecha cambiaria experimentó una leve compresión dentro del régimen de bandas vigente. El mercado asimila estos movimientos de paridad mientras se acerca el inicio del nuevo mes calendario.

Qué pasó con los financieros y el dólar tarjeta

El dólar MEP o "Bolsa" registró una leve tendencia alcista durante la tarde, para tocar $1.444,1 para venta, un 0,40% más. Una dinámica que se explica por el interés de muchos ahorristas que siguen buscando dolarizarse legalmente por afuera de los bancos.

En tanto, el Contado con Liquidación (CCL) se posicionó como la cotización más elevada de la jornada entre los paralelos. Al cierre pasó de promediar $1.492,3 para la venta a $1.498.

El dólar tarjeta volvió a ser el más caro para el consumo minorista por su carga impositiva. Terminó vendiéndose a $1.852,77, unos $14 más que en la apertura.

Hacia el cierre de abril, el Banco Central monitorea el flujo de divisas y el nivel de sus reservas internacionales. La expectativa ahora se traslada a cómo abrirán los mercados financieros tras los ajustes de este jueves.