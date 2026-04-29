Bajó el dólar: los bancos se apuraron y confirmaron su precio para este jueves 30 de abril

Luego de un comienzo de semana en la que el dólar tuvo una repentina subida para luego bajar su precio, los bancos confirmaron cuál será su precio este jueves 30 de abril cuando den inicio a las actividades cambiarias.
Este jueves no es cualquier día para los bancos y el dólar, ya que es el último día del mes, pero también el último antes de un fin de semana largo de tres días, debido al feriado por el Día del Trabajador.
En ese sentido, los bancos confirmaron el precio del dólar para este jueves 30 de abril, luego de que llegara a $1.440 este lunes y descendiera este miércoles, haciendo que el promedio sea de $1.415, aunque algunas entidades lo tendrán a un valor más bajo y otros a un precio más alto.
A cuánto se venderá el dólar este jueves 30 de abril en cada banco
Según el relevamiento de cierre de las principales entidades bancarias, estos son los precios de dólar que ofrecerá cada banco en el inicio de las actividades de este jueves 30 de abril:
- Banco Nación: $1.440
- Banco Galicia: $1.435
- Banco ICBC: $1.435
- Banco BBVA: $1.440
- Banco Supervielle: $1.440
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.430
- Banco Patagonia: $1.440
- Banco Hipotecario: $1.440
- Banco Santander: $1.445
- Brubank: $1.430
- Banco Credicoop: $1.435
- Banco Macro: $1.439
- Banco Piano: $1.435
- Banco de Comercio: $1.435
A cuánto se venderá el dólar blue este jueves 30 de abril
Con el dólar bajando a $1.415 en el Banco Nación y en otras entidades bancarias, en los arbolitos el dólar blue ya tiene su precio para este jueves 30 de abril.
Según confirmó el sitio DolarHoy, el precio del dólar blue será de $1.415, es decir que se venderá al mismo precio que en muchos bancos, según lo confirmado por las propias cuevas.