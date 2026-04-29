Bajó el dólar: los bancos se apuraron y confirmaron su precio para este jueves 30 de abril

Este jueves no es cualquier día para los bancos y el dólar, ya que es el último día del mes, pero también el último antes de un fin de semana largo de tres días, debido al feriado por el Día del Trabajador.

En ese sentido, los bancos confirmaron el precio del dólar para este jueves 30 de abril, luego de que llegara a $1.440 este lunes y descendiera este miércoles, haciendo que el promedio sea de $1.415, aunque algunas entidades lo tendrán a un valor más bajo y otros a un precio más alto.