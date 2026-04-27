El dólar cerró en $1.440, su valor más alto en casi 3 meses

A su vez, el caso del dólar blue sumó $10 despegándose del oficial antes de cerrar en $1.430. Su precio en la city mendocina rozó los $1.435.

Dólar y Banco Central.jpg El dólar mayorista también registró un aumento y se acercó un poco a la banda cambiaria superior administrada por el Banco Central

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

La de este lunes fue otra rueda alcista. Por su parte, el dólar mayorista, referencia para el mercado, tocó los $1.417 tras registrar, con 1,25%, la mayor suba después de los financieros.

De ese modo, siguió contenido entre las bandas cambiarias que fija el Banco Central, y que en la primera jornada hábil de la semana se ubicaron entre los $821,13 y los $1.698,36.

Por su parte, los dólares paralelos financieros escalaron en su medida.

El dólar MEP llegó a $1.459,53 luego de subir casi $19. Pero fue el dólar Contado Con Liquidación (CCL) el que dio el salto más marcado: $ 1.517,90, producto de un aumento de $23.

Finalmente, el dólar tarjeta ratificó su condición de más caro de las cotizaciones del dólar. Terminó vendiéndose a $1.875,13 con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias incluido.