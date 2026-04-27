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El dólar cerró en $1.440, su valor más alto en casi 3 meses

En Banco Nación dio un salto de $20 respecto del viernes. El dólar blue también aumentó y cerró en $1.430. Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Tanto el dólar oficial como el blue tuvieron otro aumento este lunes 27 de abril. Pero la divisa formal superó al paralelo 

Tanto el dólar oficial como el blue tuvieron otro aumento este lunes 27 de abril. Pero la divisa formal superó al paralelo 

El dólar oficial en Banco Nación dio este lunes 27 de abril su mayor salto en casi un mes y medio ($20) y tocó su valor más alto desde principios de febrero ($1.440). Así, se despegó de un dólar blue también en aumento y del mayorista.

La última rueda en la que la divisa formal había llegado a ese precio de venta fue el 9 de febrero. Y la variación interdiaria es atribuíble, otra vez, a una menor liquidación de divisas por la exportación de granos.

Había comenzado la jornada a $1.430, o sea, $10 más que el viernes. Y luego subió la misma cantidad, aunque otros bancos como ICBC e Hipotecario, cerraron más abajo ($1.435), otros igual (BBVA) y algunos provinciales lo superaron ($1.450).

A su vez, el caso del dólar blue sumó $10 despegándose del oficial antes de cerrar en $1.430. Su precio en la city mendocina rozó los $1.435.

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El d&oacute;lar mayorista tambi&eacute;n registr&oacute; un aumento y se acerc&oacute; un poco a la banda cambiaria superior administrada por el Banco Central

El dólar mayorista también registró un aumento y se acercó un poco a la banda cambiaria superior administrada por el Banco Central

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

La de este lunes fue otra rueda alcista. Por su parte, el dólar mayorista, referencia para el mercado, tocó los $1.417 tras registrar, con 1,25%, la mayor suba después de los financieros.

De ese modo, siguió contenido entre las bandas cambiarias que fija el Banco Central, y que en la primera jornada hábil de la semana se ubicaron entre los $821,13 y los $1.698,36.

Por su parte, los dólares paralelos financieros escalaron en su medida.

El dólar MEP llegó a $1.459,53 luego de subir casi $19. Pero fue el dólar Contado Con Liquidación (CCL) el que dio el salto más marcado: $ 1.517,90, producto de un aumento de $23.

Finalmente, el dólar tarjeta ratificó su condición de más caro de las cotizaciones del dólar. Terminó vendiéndose a $1.875,13 con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias incluido.

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