El dólar cerró en $1.440, su valor más alto en casi 3 meses

El dólar oficial en Banco Nación dio este lunes 27 de abril su mayor salto en casi un mes y medio ($20) y tocó su valor más alto desde principios de febrero ($1.440). Así, se despegó de un dólar blue también en aumento y del mayorista.
La última rueda en la que la divisa formal había llegado a ese precio de venta fue el 9 de febrero. Y la variación interdiaria es atribuíble, otra vez, a una menor liquidación de divisas por la exportación de granos.
Había comenzado la jornada a $1.430, o sea, $10 más que el viernes. Y luego subió la misma cantidad, aunque otros bancos como ICBC e Hipotecario, cerraron más abajo ($1.435), otros igual (BBVA) y algunos provinciales lo superaron ($1.450).
A su vez, el caso del dólar blue sumó $10 despegándose del oficial antes de cerrar en $1.430. Su precio en la city mendocina rozó los $1.435.
Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros
La de este lunes fue otra rueda alcista. Por su parte, el dólar mayorista, referencia para el mercado, tocó los $1.417 tras registrar, con 1,25%, la mayor suba después de los financieros.
De ese modo, siguió contenido entre las bandas cambiarias que fija el Banco Central, y que en la primera jornada hábil de la semana se ubicaron entre los $821,13 y los $1.698,36.
Por su parte, los dólares paralelos financieros escalaron en su medida.
El dólar MEP llegó a $1.459,53 luego de subir casi $19. Pero fue el dólar Contado Con Liquidación (CCL) el que dio el salto más marcado: $ 1.517,90, producto de un aumento de $23.
Finalmente, el dólar tarjeta ratificó su condición de más caro de las cotizaciones del dólar. Terminó vendiéndose a $1.875,13 con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias incluido.