Cuidado si buscás trabajo: la nueva estafa con inteligencia artificial que causa pérdidas millonarias

En esta ocasión, los delincuentes clonan las voces y los rostros de reclutadores reales de empresas multinacionales de renombre. A través de plataformas de videollamada, configuran entrevistas virtuales falsas donde la víctima interactúa con un software automatizado que luce y habla como un ser humano real.

El gancho principal siempre es el mismo: un trabajo remoto flexible, pocas horas de esfuerzo y una remuneración en dólares muy superior a la media del mercado local.

inteligencia artificial, estafa Una vez que el candidato es seleccionado, los estafadores avanzan de forma agresiva.

Una vez que el candidato muerde el anzuelo y cree que fue seleccionado, los estafadores avanzan de forma agresiva. Bajo la excusa de pagar por capacitaciones obligatorias, adquirir un software específico o tramitar la apertura de cuentas bancarias, exigen transferencias de dinero inmediatas.

Reportes de agencias de seguridad internacional, como el FBI, revelan que los fraudes que involucran el uso de IA e identidades falsas ya provocaron pérdidas superiores a los 360 millones de dólares en el último año, lo que demuestra un impacto crítico de la estafa.

Consejos para evitar caer en la trampa