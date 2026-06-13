Cuidado si buscás trabajo: la nueva estafa con inteligencia artificial que causa pérdidas millonarias

El mercado laboral cambió drásticamente en los últimos años, impulsado por la digitalización y el deseo de muchos profesionales de generar ingresos desde casa. Sin embargo, esta tendencia abrió la puerta a una peligrosa modalidad de estafa que avanza a pasos agigantados.
En este caso, la inteligencia artificial es la principal protagonista, con una propuesta de trabajo con sueldo en dólares que parece ideal.
La nueva estafa con IA que causa pérdidas millonarias
A diferencia de los engaños tradicionales que solían tener errores de ortografía o redacción sospechosa, las herramientas de inteligencia artificial permiten a los estafadores diseñar correos electrónicos institucionales impecables.
En esta ocasión, los delincuentes clonan las voces y los rostros de reclutadores reales de empresas multinacionales de renombre. A través de plataformas de videollamada, configuran entrevistas virtuales falsas donde la víctima interactúa con un software automatizado que luce y habla como un ser humano real.
El gancho principal siempre es el mismo: un trabajo remoto flexible, pocas horas de esfuerzo y una remuneración en dólares muy superior a la media del mercado local.
Una vez que el candidato muerde el anzuelo y cree que fue seleccionado, los estafadores avanzan de forma agresiva. Bajo la excusa de pagar por capacitaciones obligatorias, adquirir un software específico o tramitar la apertura de cuentas bancarias, exigen transferencias de dinero inmediatas.
Reportes de agencias de seguridad internacional, como el FBI, revelan que los fraudes que involucran el uso de IA e identidades falsas ya provocaron pérdidas superiores a los 360 millones de dólares en el último año, lo que demuestra un impacto crítico de la estafa.
Consejos para evitar caer en la trampa
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Desconfiá de las ofertas demasiado buenas: nadie regala dinero. Si el sueldo en dólares es desproporcionado para la tarea solicitada, investigá a fondo.
Verificá los canales de comunicación: las empresas serias no utilizan cuentas de Gmail o Yahoo para reclutar personal, ni trasladan de inmediato la conversación a un chat de WhatsApp sin un proceso previo formal.
Nunca pagues para trabajar: ninguna empresa legítima te va a exigir dinero por adelantado para exámenes médicos, equipos o cursos formativos.
Prestá atención a las videollamadas: si notás que el audio de tu interlocutor no coincide con sus movimientos labiales, o sus gestos se ven robóticos, cortá la comunicación de inmediato.