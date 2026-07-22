Una jubilada de 75 años fue estafada y la Justicia obligó al banco a indemnizarla

Según surge del expediente, la mujer hizo clic en una publicidad de TikTok que ofrecía descuentos para jubilados en estaciones de servicio.

Poco después recibió una videollamada por WhatsApp de una persona que afirmó representar a la empresa y, mediante un engaño, logró acceder a su cuenta bancaria.

A través de Cuenta DNI, los delincuentes realizaron una transferencia de $550.000 a la cuenta de un tercero.

La víctima presentó una denuncia penal y también realizó un reclamo administrativo ante el Banco Provincia. Como no obtuvo una respuesta favorable, inició una demanda por daños y perjuicios.

Durante el juicio, el Banco Provincia sostuvo que la operación fue posible porque la propia clienta entregó voluntariamente sus credenciales durante el engaño telefónico.

Además, argumentó que la transferencia se efectuó desde el dispositivo habitual de la usuaria y mediante validación biométrica, por lo que consideró que no existieron fallas en sus sistemas de seguridad.

Los fundamentos de la sentencia

En la sentencia, el magistrado sostuvo que el banco no logró demostrar que la conducta de la clienta hubiera sido suficiente para excluir su responsabilidad.

También destacó que la información pública de Cuenta DNI indica que la aplicación solo puede estar instalada en un teléfono a la vez y utiliza reconocimiento facial validado por el RENAPER.

Otro de los puntos que tuvo en cuenta el fallo fue que la transferencia de $550.000 era completamente atípica para la cuenta de la jubilada, cuyos movimientos habituales durante ese mes no habían superado los $100.000.

Por ese motivo, el juez consideró que la entidad debió activar alertas de seguridad, aplicar mecanismos de autenticación reforzada o verificar la operación antes de autorizarla, en lugar de permitir que se concretara sin controles adicionales.

Según la sentencia, los delincuentes obtuvieron un préstamo por $3,6 millones y realizaron varias transferencias a cuentas de terceros. Una de ellas fue enviada a la misma cuenta que recibió los $550.000 transferidos desde el Banco Provincia.

Para el juez, esa circunstancia reforzó la conclusión de que la jubilada había sido víctima de una maniobra de phishing y que el banco no había brindado un sistema de seguridad adecuado para operar de manera digital.

El fallo también recordó que la mujer integra un grupo especialmente protegido por su condición de persona mayor y consumidora hipervulnerable.

La sentencia ordenó al Banco Provincia pagar $550.000 para resarcir el dinero perdido durante la estafa y $1.000.000 por daño moral, al considerar acreditada la angustia, la incertidumbre y el desgaste emocional que sufrió la mujer tanto por el fraude como por la falta de una respuesta favorable de la entidad.

Fuente: tn.com.ar