Jubilado fue estafado durante diez años: una mujer usó su tarjeta de crédito y tiró la casa por la ventana

Con esa información, las averiguaciones permitieron establecer que la presunta autora sería Ángela Paola de S. (27), domiciliada en el kilómetro 28, quien además mantenía habría mantenido una relación afectiva con el denunciante.

Durante la pesquisa, se constató que la tarjeta de crédito del jubilado estaba vinculada a plataformas de streaming como YouTube Premium y Netflix, instaladas en el teléfono de la sospechosa, y que dichas suscripciones se habrían sostenido con el dinero de la víctima.

Con estos elementos, la Policía desplegó un rápido operativo que culminó con la demora de Ángela en averiguación del hecho y con el secuestro de un teléfono celular, clave para la continuidad de la investigación de la estafa.

Finalmente, la implicada, quedó alojada a disposición del magistrado interviniente, mientras se determinan los montos totales defraudados y el alcance económico de la maniobra.