Jubilado fue estafado durante diez años: una mujer usó su tarjeta de crédito y tiró la casa por la ventana

La Policía de Misiones demoró a una mujer de 27 años acusada de realizar durante años operaciones bancarias, pagos y contrataciones de plataformas de streaming utilizando la tarjeta de crédito y la banca móvil de un jubilado de 86 años, lo que habría derivado en una estafa millonaria.
El caso salió a la luz este miércoles a la mañana, cuando Aníbal S., domiciliado en el kilómetro 25 de Campo Viera, denunció que desde 2014 desconocidos utilizaban su tarjeta de crédito y su banca móvil del Banco Macro para efectuar transferencias y consumos sin su autorización.
A partir de la denuncia, los investigadores accedieron a los resúmenes bancarios de la tarjeta de crédito del jubilado, donde detectaron movimientos irregulares acumulados a lo largo de una década.
Con esa información, las averiguaciones permitieron establecer que la presunta autora sería Ángela Paola de S. (27), domiciliada en el kilómetro 28, quien además mantenía habría mantenido una relación afectiva con el denunciante.
Durante la pesquisa, se constató que la tarjeta de crédito del jubilado estaba vinculada a plataformas de streaming como YouTube Premium y Netflix, instaladas en el teléfono de la sospechosa, y que dichas suscripciones se habrían sostenido con el dinero de la víctima.
Con estos elementos, la Policía desplegó un rápido operativo que culminó con la demora de Ángela en averiguación del hecho y con el secuestro de un teléfono celular, clave para la continuidad de la investigación de la estafa.
Finalmente, la implicada, quedó alojada a disposición del magistrado interviniente, mientras se determinan los montos totales defraudados y el alcance económico de la maniobra.