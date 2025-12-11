Jubilados: estas son las fechas de cobro del aguinaldo en diciembre

ANSES ya comenzó con el pago correspondiente a diciembre de los primeros beneficiarios de cada una de las prestaciones, rigiéndose por la terminación de DNI. Una de las consultas más frecuentes surge de los jubilados y las fechas en las que se acreditará el tan esperado aguinaldo, el cual representa la mitad del haber más alto cobrado hasta el momento.
Los jubilados de la mínima y de la máxima, además de los pensionados, son los únicos beneficiarios de ANSES que están habilitados a cobrar el tan ansiado aguinaldo, y el organismo ya comenzó a pagarlo. Los adultos mayores que aún no cobran, ya tienen detallo el calendario que regirá la acreditación de este extra, que será como mínimo de 170 mil pesos.
ANSES: cuáles son las fechas del aguinaldo para jubilados
ANSES detalló una de las informaciones más esperadas por los jubilados y pensionados, inclusive más que los titulares de las asignaciones sociales. Si bien compartió el calendario de pago de los haberes de cada beneficiario, la novedad que resaltó fueron las fechas elegidas para el aguinaldo de quienes les corresponde.
Hay que recordar que la metodología del pago de jubilados de la mínima y de la máxima, cambia en este diciembre, y es que ANSES determinó que por día cobrarán dos grupos de DNI. El objetivo es poder agilizar el pago y que todos los beneficiarios lleguen con los haberes cobrados antes de las fiestas.
Los jubilados, al igual que pensionados, son los beneficiarios de ANSES que recibirán exclusivamente el aguinaldo durante el mes de diciembre. Desde el organismo nacional detallaron, que acreditarán los haberes, este refuerzo y el bono de 70 mil pesos a la vez.
Las fechas elegidas por ANSES para la acreditación de aguinaldo de jubilados en diciembre son las siguientes:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
ANSES hizo oficial el monto de jubilados en diciembre: de cuánto será
Luego del aumento del 2.34%, se definieron los montos de los haberes de los jubilados, y a la par de ello, el valor del aguinaldo que se entrega en este mes de diciembre. Si bien los jubilados de la mínima también cobran un bono de 70 mil pesos, no se tiene en cuenta a la hora del cálculo del aguinaldo.
De acuerdo a lo informado por ANSES en sus redes sociales, el aumento es el más alto de los últimos 6 meses, y teniendo en cuenta los incrementos, los valores a cobrar por jubilados en diciembre son los siguientes:
- Jubilación mínima: $ 340.879,59
- Jubilación máxima: $ 2.293.796,92
El aguinaldo se entrega dos veces al año, medio en el mes de junio y la otra mitad en diciembre. El cálculo de este importante extra para los jubilados de ANSES, surge a partir del haber más cobrado hasta el momento, y es que es la mitad de justamente este valor.
Para los jubilados de la mínima y la máxima, se les pagará lo siguiente en diciembre como aguinaldo:
- Jubilación mínima: $170.439,8
- Jubilación máxima: $ $ 1.146.898