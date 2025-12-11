Jubilados: estas son las fechas de cobro del aguinaldo en diciembre

Hay que recordar que la metodología del pago de jubilados de la mínima y de la máxima, cambia en este diciembre, y es que ANSES determinó que por día cobrarán dos grupos de DNI. El objetivo es poder agilizar el pago y que todos los beneficiarios lleguen con los haberes cobrados antes de las fiestas.

Los jubilados, al igual que pensionados, son los beneficiarios de ANSES que recibirán exclusivamente el aguinaldo durante el mes de diciembre. Desde el organismo nacional detallaron, que acreditarán los haberes, este refuerzo y el bono de 70 mil pesos a la vez.

anses (2)

Las fechas elegidas por ANSES para la acreditación de aguinaldo de jubilados en diciembre son las siguientes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

ANSES hizo oficial el monto de jubilados en diciembre: de cuánto será

Luego del aumento del 2.34%, se definieron los montos de los haberes de los jubilados, y a la par de ello, el valor del aguinaldo que se entrega en este mes de diciembre. Si bien los jubilados de la mínima también cobran un bono de 70 mil pesos, no se tiene en cuenta a la hora del cálculo del aguinaldo.

anses jubilados

De acuerdo a lo informado por ANSES en sus redes sociales, el aumento es el más alto de los últimos 6 meses, y teniendo en cuenta los incrementos, los valores a cobrar por jubilados en diciembre son los siguientes:

Jubilación mínima: $ 340.879,59

Jubilación máxima: $ 2.293.796,92

El aguinaldo se entrega dos veces al año, medio en el mes de junio y la otra mitad en diciembre. El cálculo de este importante extra para los jubilados de ANSES, surge a partir del haber más cobrado hasta el momento, y es que es la mitad de justamente este valor.

Para los jubilados de la mínima y la máxima, se les pagará lo siguiente en diciembre como aguinaldo: