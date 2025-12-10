ANSES y Milei confirmaron cambios en la forma de calcular las jubilaciones en el 2026

Esta medida no apunta a todos los jubilados, sino a aquellos que cobran su primera mensualidad de ANSES en el 2026, y el objetivo es muy claro: evitar que comiencen cobrando muy por debajo que el valor real de los salarios de los trabajadores. La idea es que este primer cobro se ajuste más a la economía real, con un valor más coherente.

El gobierno de Javier Milei decidió tomar esta medida sobre el primer cobro de los nuevos beneficiarios de ANSES, ya que aquellos que habían aportado durante décadas, inicialmente, no reflejaba su trayectoria salarial.

Hay que dejar estrictamente en claro qué grupo de jubilados sufrirán de estos cambios en el 2026, y esos son los siguientes:

Terminen su vida laboral activa hasta el 30 de noviembre.

Inicien su trámite jubilatorio a partir del 1° de diciembre de 2025.

De esta manera, aquella persona que haya presentado la solicitud de jubilación de ANSES en el mes de diciembre pasará a manejarse con esta metodología de cálculo.

Una de las aclaraciones más importantes para el resto de los jubilados, que cobran desde antes sus mensualidades de ANSES, continuará manejando el incremento de sus haberes, siguiendo el mismo porcentaje de inflación que presenta el INDEC mes a mes.

ANSES: cómo es el nuevo cálculo de la jubilación para el 2026

La forma de calcular la jubilación inicial de ANSES con esta nueva metodología, no es sencilla de realizar, y es que se utilizan dos variables claves. Estas son las siguientes:

RIPTE: el índice que mide la evolución de los salarios formales registrados. Con ello, el gobierno de Javier Milei puede capturar la dinámica del mercado laboral actual y el ritmo al que se ajustan las remuneraciones reales.

Índice de movilidad previsional: De acuerdo a lo que indica la Ley 27.260, con todas las nuevas actualizaciones, este indicador determina los aumentos de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Ambos indicadores se integrarán en una fórmula única, que será confeccionada por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social y publicada cada tres meses. La metodología seguirá los lineamientos del Decreto 104/2021 y la Resolución 3/2021, lo que garantiza que el cálculo se aplique con criterios unificados en todo el país.