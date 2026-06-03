Calendario oficial de pagos ANSES junio 2026: cuándo cobran jubilados, AUH, Pensiones No Contributivas y desempleo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario completo de pago de junio 2026 para todos los jubilados y beneficiarios de asignaciones sociales o familiares.
En junio, todos los beneficiarios de ANSES van a cobrar con un aumento del 2,58% y en el caso de los jubilados y pensionados, también van a cobrar el aguinaldo en la misma fecha en que se acrediten sus haberes.
Algo similar ocurrirá con los titulares de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, que cobrarán el monto de la ex Tarjeta Alimentar en la misma fecha que en las asignaciones.
Calendario completo de pagos de ANSES en junio 2026
Según lo informado por ANSES, las fechas de pago son las siguientes:
ANSES: jubilados que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
AUH y Asignación Familiar por Hijo: fechas de cobro de junio
- DNI terminados en 0: 8 de junio
- DNI terminados en 1: 9 de junio
- DNI terminados en 2: 10 de junio
- DNI terminados en 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4: 12 de junio
- DNI terminados en 5: 16 de junio
- DNI terminados en 6: 17 de junio
- DNI terminados en 7: 18 de junio
- DNI terminados en 8: 19 de junio
- DNI terminados en 9: 22 de junio
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 10 de junio
- DNI terminados en 1: 11 de junio
- DNI terminados en 2: 12 de junio
- DNI terminados en 3: 16 de junio
- DNI terminados en 4: 17 de junio
- DNI terminados en 5: 18 de junio
- DNI terminados en 6: 19 de junio
- DNI terminados en 7: 22 de junio
- DNI terminados en 8: 23 de junio
- DNI terminados en 9: 24 de junio
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 11 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 12 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 16 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 17 de junio
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: del 10 de junio al 8 de julio
Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Nacimiento y Adopción
- Todas las terminaciones de documento: del 9 de junio al 8 de julio
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: del 8 de junio al 8 de julio
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 19 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 22 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 23 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 24 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 25 de junio