Calendario oficial de pagos ANSES junio 2026: cuándo cobran jubilados, AUH, Pensiones No Contributivas y desempleo

En junio, todos los beneficiarios de ANSES van a cobrar con un aumento del 2,58% y en el caso de los jubilados y pensionados, también van a cobrar el aguinaldo en la misma fecha en que se acrediten sus haberes.

Algo similar ocurrirá con los titulares de la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo, que cobrarán el monto de la ex Tarjeta Alimentar en la misma fecha que en las asignaciones.