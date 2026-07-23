"Pesaba 35 kilos": engordaron a su hija de 3 años para hacerse virales y fueron acusados de abuso

Ante el evidente deterioro de la salud de la niña, la comunidad virtual reaccionó de manera inmediata. Miles de usuarios denunciaron la cuenta e inundaron de críticas a los padres. Aunque intentaron defenderse argumentando que la niña simplemente poseía un "gran apetito" natural y que solo grababan "por diversión", la presión del público fue implacable.

Las probables consecuencias en la salud de la niña

En su momento, especialistas médicos alzaron la voz y advirtieron sobre las graves secuelas físicas y psicológicas que esta situación le provocará a la pequeña, desde afecciones cardíacas hasta diabetes infantil. Finalmente, tras la ola masiva de reportes, las plataformas procedieron al cierre definitivo del canal.

La historia encendió las alarmas y derivó en acusaciones directas por abuso e infracción a la protección de menores, sentando un precedente clave sobre los peligros de usar a un hijo como una herramienta de monetización en el mundo digital.