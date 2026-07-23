Estrella de Star Trek reveló todo: padeció cáncer avanzado al mismo tiempo que su hija

Los especialistas detectaron un bulto en la mejilla del intérprete. “Me dijeron: ‘Tienes cáncer. Si hubieras venido más tarde, habrías muerto’. ¿Lo ves? Esa es mi vida. Creo que el universo me está cuidando”, detalló. Tras una cirugía, inició su inmunoterapia. “No dejó de vivir. Siguió trabajando y saliendo adelante”, remarcó su hija.

La estrella de Star Trek, curada

William Shatner tiene ahora 93 años.

Ambos lograron el esperado alta médica definitiva recientemente. “Fue la tercera vez en mi vida que lo vi llorar”, recordó ella. La superación conjunta del mal fortaleció el vínculo. “Somos una familia muy unida. Nos unen todas las dificultades que hemos superado”, afirmó.

Ahora preparan un podcast de salud para compartir vivencias. El veterano actor mantiene intacta su gran pasión. Pronto publicará libros inéditos. Además tocará música pesada con su banda en Chicago. “Estoy más sano que nunca. El cerebro es como un músculo, se alimenta de actividad”, concluyó.