Estrella de Star Trek reveló todo: padeció cáncer avanzado al mismo tiempo que su hija

Un famoso actor canadiense vivió una situación médica extrema. A sus noventa y dos años, William Shatner, la estrella de Star Trek, recibió una pésima noticia. Un melanoma maligno atacó su cuerpo. El diagnóstico de cáncer llegó en un momento oscuro.
Antes, su hija menor enfrentó un panorama clínico idéntico. Melanie comenzó un tratamiento por un tumor mamario terminal. “Recuerdo vívidamente haber pensado: ‘No tengo fuerzas para cuidar de mí misma y perder a mi padre al mismo tiempo’”, relató.
El pánico la dominó por completo. En aquel instante llamó a su padre. “Creo que me estoy muriendo”, le expresó. Él respondió con firmeza. “Me dio lo que, desde que era una niña pequeña, considero un abrazo de oso de papá. Me dijo: ‘Esto solo va a ser un pequeño tropiezo en tu vida. Vas a salir de esta y se convertirá en un simple recuerdo’”, rememoró.
Los especialistas detectaron un bulto en la mejilla del intérprete. “Me dijeron: ‘Tienes cáncer. Si hubieras venido más tarde, habrías muerto’. ¿Lo ves? Esa es mi vida. Creo que el universo me está cuidando”, detalló. Tras una cirugía, inició su inmunoterapia. “No dejó de vivir. Siguió trabajando y saliendo adelante”, remarcó su hija.
La estrella de Star Trek, curada
Ambos lograron el esperado alta médica definitiva recientemente. “Fue la tercera vez en mi vida que lo vi llorar”, recordó ella. La superación conjunta del mal fortaleció el vínculo. “Somos una familia muy unida. Nos unen todas las dificultades que hemos superado”, afirmó.
Ahora preparan un podcast de salud para compartir vivencias. El veterano actor mantiene intacta su gran pasión. Pronto publicará libros inéditos. Además tocará música pesada con su banda en Chicago. “Estoy más sano que nunca. El cerebro es como un músculo, se alimenta de actividad”, concluyó.