Javier Bardem critió a Milei pero defendió a los argentinos

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Por otro lado, Bardem aclaró que la calidad futbolística de la Selección argentina es indiscutible. "Nunca he dicho, ni diría que Argentina es un país xenófobo o racista, eso nunca ha salido de mi boca".

"Yo por Argentina tengo mucho cariño, respeto, gratitud, y admiración en el aspecto cultural, en el aspecto cinematográfico, actoral, social, político y en lo personal", continuó diciendo el actor español.

"Argentina es un país de mucha inspiración para mucha gente de mi país, sobre todo en el proceso que se ha hecho de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura...un proceso que, por ejemplo, en mi país no se ha hecho", reclama Bardem.

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Para finalizar, el actor español aseguró que Argentina es un país de mucha inspiración para él, a nivel personal; y que necesitaría de mucho tiempo para contarle al mundo la cantidad de personas que son de origen argentino y que influyen en él.