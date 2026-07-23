Uno de los electrodomésticos más utilizados en cada casa es el lavarropas. Prácticamente no se puede vivir sin uno, si se desea tener ropa limpia en todo momento. De hecho, se puede vivir sin muchas cosas, pero un lavarropas, una cocina y una heladera son primordiales. Pero, no todo es perfecto, ya que en este querido aparato hay un peligro que siempre está latente y que se produce por su uso: el moho.
El truco para limpiar el moho del lavarropas que los técnicos se niegan a compartir
El lavarropas es uno de los electrodomésticos más utilizados en todas las casas, pero no puede escapar de la producción de moho en su interior. El truco para limpiarlo
El moho en el lavarropas es algo natural debido a la humedad que presentan estos electrodomésticos por la cantidad de agua que utiliza en cada lavado. Lo que muchos no saben es que la presencia de moho puede provocar fallas técnicas en el aparato, como así también reacciones alérgicas en las personas. Por eso mismo es necesario saber cómo eliminarlo y esto se puede hacer con un simple truco casero.
¿Cómo es el truco de limpieza para eliminar el moho del lavarropas?
Si bien, la mayoría de los lavarropas traen la función para limpiarse automáticamente, no se pueden escapar de la presencia de moho que se acumula en su interior y que provoca que haya la presencia de un olor desagradable que puede llevar a que también esté presente en las prendas que se lavan.
A pesar de lo que muchos puedan llegar a creer, la eliminación de este moho no es para nada complicado, solo basta tener los ingredientes que requiere un truco especial y se podría limpiar el lavarropas, mantener las prendas limpias, a salvo y sin olor.
Para hacer este truco de limpieza, solamente se necesita agua y bicarbonato de sodio. Una vez que se tienen ambos,hay que mezclarlos en un recipiente hasta formar una pasta homogénea. Para ese sentido, es aconsejable verter de a poco el agua. Una vez que ya se tiene, se aplica el producto sobre los lugares dentro del lavarropas donde se suele acumular el moho y se espera unos minutos a que actúe. Finalmente, se quitan los restos con mucha agua y así quedará todo limpio.
En pocas palabras
- Moho en lavarropas: La humedad puede generar moho, afectando el electrodoméstico y la salud.
- Solución casera: Mezclar bicarbonato de sodio y agua hasta formar una pasta para limpiar el interior.
- Aplicación y resultado: Aplicar la pasta, dejar actuar y enjuagar para eliminar olores y suciedad.