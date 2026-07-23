El truco para limpiar el moho del lavarropas que los técnicos se niegan a compartir

El moho en el lavarropas es algo natural debido a la humedad que presentan estos electrodomésticos por la cantidad de agua que utiliza en cada lavado. Lo que muchos no saben es que la presencia de moho puede provocar fallas técnicas en el aparato, como así también reacciones alérgicas en las personas. Por eso mismo es necesario saber cómo eliminarlo y esto se puede hacer con un simple truco casero.

¿Cómo es el truco de limpieza para eliminar el moho del lavarropas?

Si bien, la mayoría de los lavarropas traen la función para limpiarse automáticamente, no se pueden escapar de la presencia de moho que se acumula en su interior y que provoca que haya la presencia de un olor desagradable que puede llevar a que también esté presente en las prendas que se lavan.