Si estabas pensando en cambiar tu lavarropas o simplemente querías comprarte uno, tenés que analizar esta oferta de Mercado Libre. La principal tienda de Argentina rebajó casi al 50% uno de los electrodomésticos más completos. Entre sus principales virtudes se destaca un lavado veloz que deja la ropa impoluta en tan solo 15 minutos.
Mercado Libre sorprende a todos y pone de oferta este lavarropas que deja tus prendas limpias en tan solo 15 minutos
Mercado Libre rebajó casi al 50% este lavarropas de Gadnic ideal para toda la familia
Mercado Libre rebaja este lavarropas de Gadnic que lava en 15 minutos
El lavarropas Gadnic de 7,5 kg fue diseñado para cubrir las necesidades de lavado de hogares que buscan combinar capacidad, eficiencia y practicidad en un solo electrodoméstico. Gracias a su tamaño, permite lavar una buena cantidad de ropa en cada ciclo, siendo una alternativa adecuada tanto para familias como para personas que desean optimizar el tiempo dedicado a las tareas del hogar.
Uno de los aspectos más destacados de este modelo es su programa de lavado rápido de 15 minutos. Esta función resulta ideal para prendas con poca suciedad o para quienes necesitan tener la ropa lista en poco tiempo, evitando ciclos largos cuando no son necesarios.
Otra de las características importantes es que incorpora este electrodoméstico de oferta en Mercado Libre es su motor Inverter, una tecnología que ofrece un funcionamiento más eficiente y silencioso en comparación con los motores convencionales. Además de brindar un rendimiento confiable, este sistema contribuye a reducir el consumo de energía y prolongar la vida útil del electrodoméstico.
En cuanto al centrifugado, el lavarropas alcanza una velocidad máxima de 1.200 revoluciones por minuto (RPM). Esto permite extraer una mayor cantidad de agua de las prendas al finalizar el ciclo, reduciendo la humedad y favoreciendo un secado más rápido, especialmente útil durante los meses de invierno.
El equipo también incorpora 14 programas de lavado, pensados para adaptarse a diferentes tipos de tejidos y niveles de suciedad. De esta manera, podrás seleccionar el ciclo más conveniente según las características de cada carga, contribuyendo al cuidado de la ropa.
Finalmente, el modelo lavarropas de Gadnic cuenta con función de vapor, una tecnología que mejora el tratamiento de las prendas durante determinados programas. El vapor contribuye a un lavado más profundo, favorece el cuidado de los tejidos y ayuda a reducir las arrugas en algunas prendas, facilitando también el planchado posterior.
En lo que respecta a su precio, Mercado Libre lo puso de oferta y le aplicó una rebaja del 44%, vendiéndolo a tan solo $547.999.
Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.
En pocas palabras
- Mercado Libre: Rebajó casi al 50% un lavarropas Gadnic de 7,5 kg.
- Características: Posee motor Inverter, lavado rápido de 15 minutos y centrifugado de 1.200 RPM.
- Oferta actual: El electrodoméstico se encuentra a $547.999, con un descuento del 44%.