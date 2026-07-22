Mercado Libre sorprende a todos y pone de oferta este lavarropas que deja tus prendas limpias en tan solo 15 minutos

Este lavarropas tiene un programa rápido de 15 minutos.

Otra de las características importantes es que incorpora este electrodoméstico de oferta en Mercado Libre es su motor Inverter, una tecnología que ofrece un funcionamiento más eficiente y silencioso en comparación con los motores convencionales. Además de brindar un rendimiento confiable, este sistema contribuye a reducir el consumo de energía y prolongar la vida útil del electrodoméstico.

En cuanto al centrifugado, el lavarropas alcanza una velocidad máxima de 1.200 revoluciones por minuto (RPM). Esto permite extraer una mayor cantidad de agua de las prendas al finalizar el ciclo, reduciendo la humedad y favoreciendo un secado más rápido, especialmente útil durante los meses de invierno.

El equipo también incorpora 14 programas de lavado, pensados para adaptarse a diferentes tipos de tejidos y niveles de suciedad. De esta manera, podrás seleccionar el ciclo más conveniente según las características de cada carga, contribuyendo al cuidado de la ropa.

Finalmente, el modelo lavarropas de Gadnic cuenta con función de vapor, una tecnología que mejora el tratamiento de las prendas durante determinados programas. El vapor contribuye a un lavado más profundo, favorece el cuidado de los tejidos y ayuda a reducir las arrugas en algunas prendas, facilitando también el planchado posterior.

En lo que respecta a su precio, Mercado Libre lo puso de oferta y le aplicó una rebaja del 44%, vendiéndolo a tan solo $547.999.

El lavarropas de Gadnic que está de oferta en Mercado Libre.

Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.