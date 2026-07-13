En las últimas horas, Mercado Libre lanzó una oferta que sorprendió a propios y extraños. Se trata de un impactante descuento en el nuevo buque insignia de Apple: el iPhone 17 Pro. La empresa lo publicó en su sitio web con una rebaja de 700 mil pesos y permite pagarlo en hasta 12 cuotas sin interés.
Mercado Libre remata iPhone 17 Pro: descuentazo de 700 mil pesos y podés llevarlo en 12 cuotas sin interés
Mercado Libre sorprendió a todos con esta importante rebaja en uno de los mejores teléfonos de Apple
Alerta Mercado Libre: impactante rebaja en el iPhone 17 Pro
El iPhone 17 Pro es uno de los últimos teléfonos que Apple lanzó al mercado. El mismo se consolida como un referente en el mundo tope de gama, integrando innovaciones clave en hardware, software y diseño.
En su estructura exterior, este smartphone destaca por un chasis unibody de aluminio forjado que equilibra elegancia y solidez estructural. La protección se eleva significativamente con la incorporación del nuevo Ceramic Shield 2 en ambas caras del dispositivo, lo que proporciona una resistencia cuatro veces mayor ante impactos y tres veces superior frente a arañazos en comparación con generaciones previas.
En el apartado de rendimiento, el iPhone 17 Pro está impulsado por el avanzado chip A19 Pro, el cual estrena un sistema de enfriamiento por evaporación que optimiza el rendimiento sostenido hasta en un 40%. Este procesador se complementa con una memoria RAM de 12 GB, una configuración fundamental para dar soporte a Apple Intelligence, el ecosistema de inteligencia artificial de la compañía enfocado en la privacidad y la personalización.
Por otro lado, la experiencia multimedia se renueva mediante un sistema de cámaras Pro de 48 MP, capaz de ofrecer un zoom óptico de 8x de calidad profesional. A su vez, la cámara frontal Center Stage de 18 MP garantiza un encuadre inteligente y permite la grabación simultánea combinada con los lentes traseros.
Para respaldar estas funciones, el iPhone 17 Pro cuenta con una batería de larga duración que otorga hasta 31 horas de reproducción de video y admite carga rápida, alcanzando el 50% de la capacidad en 20 minutos.
En lo que respecta al precio, Mercado Libre lo ofreció con una importante rebaja. Con esta oferta relámpago, podremos adquirir el iPhone 17 Pro con una rebaja de 700 mil pesos, pagándolo a $2.999.999. Además, se puede abonar en hasta 12 cuotas sin interés con distintas tarjetas bancarias.
Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.