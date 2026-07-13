Mercado Libre remata iPhone 17 Pro: descuentazo de 700 mil pesos y podés llevarlo en 12 cuotas sin interés

En el apartado de rendimiento, el iPhone 17 Pro está impulsado por el avanzado chip A19 Pro, el cual estrena un sistema de enfriamiento por evaporación que optimiza el rendimiento sostenido hasta en un 40%. Este procesador se complementa con una memoria RAM de 12 GB, una configuración fundamental para dar soporte a Apple Intelligence, el ecosistema de inteligencia artificial de la compañía enfocado en la privacidad y la personalización.

El iPhone 17 Pro está de oferta en Mercado Libre.

Por otro lado, la experiencia multimedia se renueva mediante un sistema de cámaras Pro de 48 MP, capaz de ofrecer un zoom óptico de 8x de calidad profesional. A su vez, la cámara frontal Center Stage de 18 MP garantiza un encuadre inteligente y permite la grabación simultánea combinada con los lentes traseros.

Para respaldar estas funciones, el iPhone 17 Pro cuenta con una batería de larga duración que otorga hasta 31 horas de reproducción de video y admite carga rápida, alcanzando el 50% de la capacidad en 20 minutos.

En lo que respecta al precio, Mercado Libre lo ofreció con una importante rebaja. Con esta oferta relámpago, podremos adquirir el iPhone 17 Pro con una rebaja de 700 mil pesos, pagándolo a $2.999.999. Además, se puede abonar en hasta 12 cuotas sin interés con distintas tarjetas bancarias.

Oferta relámpago en Mercado Libre.

Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.