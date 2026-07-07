Ni Temu, ni Shein, ni Mercado Libre: cuál es la plataforma que sorprende por sus bajos precios y el envío gratis

Esto se debe a que diariamente regalan cupones de hasta el 60% de descuento y ofrecen envío gratis a Argentina sin un pago mínimo. O sea, que mientras Temu pide gastar casi $40.000, Shein casi $70.000 y Mercado Libre cobra más de $10.000 por un envío, Shoppe lo manda gratis aunque la compra no supere los $5.000.

Además, gracias a los descuentos, productos de $35.000 quedan en $17.000, como lo son camisetas de fútbol, en los que los amantes de este deporte pueden encontrar réplicas de camisetas retro de equipos europeos, sudamericanos y asiáticos e incluso de selecciones.

Indumentaria no es lo único que ofrece Shopee, ya que se pueden comprar auriculares inalámbricos en menos de $4.000 o juguetes de todo tipo.

Auriculares y otros productos se pueden conseguir a precios muy bajos.

¿Cuánto demora en llegar un producto a Argentina?

Igual que Temu y Shein, Shopee también usa el servicio de correos privados, por lo que, entre el viaje, aduana y distribución, un artículo comprado en la plataforma no demora más de 30 o 40 días en llegar al domicilio del comprador.

E igual que el resto de las plataformas, este sitio de comercio electrónico nacido en Singapur también ofrece la posibilidad de reembolsos en caso de problemas con los artículos comprados, lo que lo convierte en una alternativa a aprovechar por los amantes de las compras por internet.