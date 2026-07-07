Ni Temu, ni Shein, ni Mercado Libre: cuál es la plataforma que sorprende por sus bajos precios y el envío gratis

Temu, Shein, Mercado Libre son, por mucho, las plataformas más populares a la hora de realizar una compra a través del comercio electrónico, pero lentamente, otro sitio se está abriendo paso entre ellas a base de precios muy bajos y envíos gratuitos.
Esta otra plataforma de compra y ventas también tiene su sede en Asia, más precisamente en Singapur, nació en el 2015 y si bien, no goza de la popularidad de otras, ha sabido llegar a Argentina y convertirse en una de las favoritas de muchos compradores. Se trata de Shopee.
Shopee, la plataforma que le compite a Temu, Shein y Mercado Libre
A diferencia de sus competidores, Shopee no posee una variedad gigante de productos, pero sí precios muy tentadores en aquellos artículos que tiene a la venta a través de los comercios que la utilizan.
Esto se debe a que diariamente regalan cupones de hasta el 60% de descuento y ofrecen envío gratis a Argentina sin un pago mínimo. O sea, que mientras Temu pide gastar casi $40.000, Shein casi $70.000 y Mercado Libre cobra más de $10.000 por un envío, Shoppe lo manda gratis aunque la compra no supere los $5.000.
Además, gracias a los descuentos, productos de $35.000 quedan en $17.000, como lo son camisetas de fútbol, en los que los amantes de este deporte pueden encontrar réplicas de camisetas retro de equipos europeos, sudamericanos y asiáticos e incluso de selecciones.
Indumentaria no es lo único que ofrece Shopee, ya que se pueden comprar auriculares inalámbricos en menos de $4.000 o juguetes de todo tipo.
¿Cuánto demora en llegar un producto a Argentina?
Igual que Temu y Shein, Shopee también usa el servicio de correos privados, por lo que, entre el viaje, aduana y distribución, un artículo comprado en la plataforma no demora más de 30 o 40 días en llegar al domicilio del comprador.
E igual que el resto de las plataformas, este sitio de comercio electrónico nacido en Singapur también ofrece la posibilidad de reembolsos en caso de problemas con los artículos comprados, lo que lo convierte en una alternativa a aprovechar por los amantes de las compras por internet.