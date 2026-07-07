Los códigos que ordenaron el mundo y nadie sabe por qué son tan importantes

Era 1948 cuando Silver, uno de sus creadores, escuchó que una cadena de alimentos solicitaba un sistema automático para reconocer productos en las cajas. Allí fue cuando en conversación con Woodland recordaron el código Morse y pensaron que sus puntos y rayas podrían "alargarse" para formar líneas diferentes.

Así fue como, en 1948, comenzó la búsqueda de este sistema; en 1949 solicitaron la patente del invento; en 1952 ya se describía un sistema óptico con un diseño circular. Pero, la tecnología para utilizarlo de manera rápida y económica todavía no estaba disponible.

El primer escaneo comercial ocurrió el 26 de junio de 1974 en un supermercado de Ohio. El artículo elegido fue un paquete de chicles Wrigley’s Juicy Fruit.

Entonces, recién para la década de los 70, todo fue cambiando, ya que los supermercados estadounidenses buscaban un modelo común para todos los fabricantes. En 1973, la industria alimentaria adoptó el código UPC (Código Universal del Producto) gracias al ingeniero George Laurer.

Y, finalmente, en 1974 se realizó el primer escaneo comercial luego de que se reemplazara el formato circular por las barras verticales actuales, que podían imprimirse con mayor facilidad y leerse desde diferentes direcciones.

Para qué sirve el código de barras

Su funcionamiento es muy sencillo: un lector lee el código; las barras oscuras absorben más luz y los espacios blancos la reflejan. El equipo convierte ese contraste en números y consulta una base de datos; es decir, permite encontrar información como el nombre, la marca y el valor asignado por el comercio, mejorando la rapidez a la hora del cobro, controlando inventarios y, por supuesto, evitando errores.