El mayor productor de caramelos del mundo está en América Latina y los exporta a más de 120 países

Desde sus primeros años, la compañía apostó por un modelo de integración productiva. En lugar de depender de proveedores externos, decidió fabricar internamente muchos de los insumos que necesitaba. Uno de los pasos más importantes llegó durante la década de 1970, cuando comenzó a producir sus propios envases. Esa decisión no solo redujo costos, sino que con el tiempo también la convirtió en el principal fabricante de papel y cartón corrugado de Argentina.

Un gigante de la industria alimenticia

Con el paso de las décadas, Arcor se consolidó como uno de los grupos alimenticios más importantes de la región. Hoy encabeza las exportaciones de golosinas de Argentina, Chile y Perú, además de comercializar sus productos en más de 120 países.

Su presencia internacional se apoya en una estructura de producción y distribución diseñada para operar a gran escala. Gracias a esa organización, la compañía mantiene un abastecimiento constante hacia diferentes mercados y continúa afianzando su posición como una de las empresas alimenticias más importantes surgidas en América del Latina.

La empresa cuenta con 47 plantas industriales distribuidas en distintos puntos de América Latina, donde produce una amplia variedad de alimentos y desarrolla marcas reconocidas por millones de consumidores.

Entre sus principales logros se encuentran: