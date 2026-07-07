En el competitivo escenario empresarial de América Latina, pocas compañías logran trascender las fronteras y convertirse en referentes a nivel internacional. Alcanzar un liderazgo global requiere décadas de crecimiento, innovación y una estrategia sostenida en el tiempo.
El mayor productor de caramelos del mundo está en América Latina y los exporta a más de 120 países
Lo que comenzó como una pequeña fábrica de golosinas hoy es uno de los grupos alimenticios más importantes de América Latina
Ese es el caso de Arcor, la empresa argentina que pasó de ser una pequeña fábrica de caramelos a convertirse en el mayor productor de golosinas del mundo. Actualmente, sus productos llegan a más de 120 países y la compañía controla gran parte de su cadena de producción, incluyendo la fabricación de sus propios envases.
La historia de la empresa argentina que conquistó el mercado mundial de los caramelos
Los orígenes de esta empresa se remontan a 1951, en la localidad cordobesa de Arroyito. Allí, un grupo de jóvenes emprendedores liderados por Fulvio Salvador Pagani puso en marcha una pequeña fábrica dedicada a la elaboración de caramelos. Incluso el nombre de la empresa refleja ese comienzo, ya que combina las primeras sílabas de Arroyito y Córdoba.
Desde sus primeros años, la compañía apostó por un modelo de integración productiva. En lugar de depender de proveedores externos, decidió fabricar internamente muchos de los insumos que necesitaba. Uno de los pasos más importantes llegó durante la década de 1970, cuando comenzó a producir sus propios envases. Esa decisión no solo redujo costos, sino que con el tiempo también la convirtió en el principal fabricante de papel y cartón corrugado de Argentina.
Un gigante de la industria alimenticia
Con el paso de las décadas, Arcor se consolidó como uno de los grupos alimenticios más importantes de la región. Hoy encabeza las exportaciones de golosinas de Argentina, Chile y Perú, además de comercializar sus productos en más de 120 países.
Su presencia internacional se apoya en una estructura de producción y distribución diseñada para operar a gran escala. Gracias a esa organización, la compañía mantiene un abastecimiento constante hacia diferentes mercados y continúa afianzando su posición como una de las empresas alimenticias más importantes surgidas en América del Latina.
La empresa cuenta con 47 plantas industriales distribuidas en distintos puntos de América Latina, donde produce una amplia variedad de alimentos y desarrolla marcas reconocidas por millones de consumidores.
Entre sus principales logros se encuentran:
- Es el mayor productor de harina de maíz de Argentina.
- El 63% de la energía que utiliza proviene de fuentes renovables.
- Posee una red logística que le permite abastecer mercados en distintos continentes.