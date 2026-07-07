Qué significan las letras de la patente del auto y cómo saber con éstas qué modelo es

Toda patente de un auto posee información clave, más que necesaria para poder identificarlo. Y hoy en día, las patentes de los vehículos en la Argentina son una mezcla de letras y números que, por lo general, las personas no saben qué significa.
En Argentina, desde 2016, se implementó en las patentes de los autos una nueva fórmula, que hoy en día comienza con dos letras, sigue con tres números y termina con dos letras.
Años atrás, entre 1995 y 2016, los autos y diferentes vehículos en la Argentina, eran reconocidos por tener tres letras y tres números.
Y mucho más atrás en el tiempo, se usaba en los autos una patente con puros números y una sola letra, que hacía referencia al lugar donde el vehículo fue patentado.
Qué significan las letras y números de las patentes de los autos
Las patentes de los autos y sus siete dígitos (cuatro letras y tres números), se utilizan en los países que integran el Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Venezuela), luego de un acuerdo tras el 2016.
Es inimaginable la enorme cantidad de combinaciones que se pueden dar con esa cantidad de letras y números de las patentes, ya que se estima que son cerca de 450 millones.
Para entender qué significan las letras y números de las patentes de los autos, hay una tabla de combinaciones de patentes, que permite a las personas descifrar de qué año es el auto:
2026
- Enero 2026: patentes correspondientes a la serie AI-000-AA en adelante
2025
- Febrero 2025: patentes que comienzan con AH-000-AA
2024
- Octubre 2024: patentes alrededor de AG-900-AA
- Junio 2024: patentes alrededor de AG-650-AA
- Enero 2024: patentes correspondientes a AG-450-AA
2023
- Octubre 2023: patentes alrededor de AG-300-AA
- Mayo 2023: patentes alrededor de AG-000-AA
- Enero 2023: patentes correspondientes a AF-770-AA
2022
- Octubre 2022: patentes alrededor de AF-600-AA
2021
- Agosto 2021: patentes correspondientes a AF-000-AA
- Enero 2021: patentes alrededor de AE-600-AA.
2016 al 2020
- Enero 2020: patentes alrededor de AE-100-AA
- Enero 2018: patentes alrededor de AC-200-AA
- Enero 2017: patentes alrededor de AA-900-AA
- Abril 2016: comienzo del sistema con AA-000-AA