Qué significan las letras de la patente del auto y cómo saber con éstas qué modelo es

Y mucho más atrás en el tiempo, se usaba en los autos una patente con puros números y una sola letra, que hacía referencia al lugar donde el vehículo fue patentado.

Qué significan las letras y números de las patentes de los autos

Las patentes de los autos y sus siete dígitos (cuatro letras y tres números), se utilizan en los países que integran el Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Venezuela), luego de un acuerdo tras el 2016.

Es inimaginable la enorme cantidad de combinaciones que se pueden dar con esa cantidad de letras y números de las patentes, ya que se estima que son cerca de 450 millones.

Para entender qué significan las letras y números de las patentes de los autos, hay una tabla de combinaciones de patentes, que permite a las personas descifrar de qué año es el auto:

2026

Enero 2026: patentes correspondientes a la serie AI-000-AA en adelante

2025

Febrero 2025: patentes que comienzan con AH-000-AA

2024

Octubre 2024: patentes alrededor de AG-900-AA

Junio 2024: patentes alrededor de AG-650-AA

Enero 2024: patentes correspondientes a AG-450-AA

2023

Octubre 2023: patentes alrededor de AG-300-AA

Mayo 2023: patentes alrededor de AG-000-AA

Enero 2023: patentes correspondientes a AF-770-AA

2022

Octubre 2022: patentes alrededor de AF-600-AA

2021

Agosto 2021: patentes correspondientes a AF-000-AA

Enero 2021: patentes alrededor de AE-600-AA.

2016 al 2020