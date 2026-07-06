Un profundo dolor ocasionó la muerte de un joven futbolista de 18 años, que falleció en la madrugada del domingo en un trágico accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de localidad de Margarita Belén, provincia de Chaco.
Tenía 18 años, era futbolista y su vida se apagó tras un accidente desgarrador
Con toda una vida por delante, el futbolista murió de manera inesperada en un accidente, dejando un vacío desolador
El accidente que dejó un vacío desolador en Chaco, sucedió cuando la moto en la que viajaba el joven futbolista, chocó contra un auto.
Accidente y muerte en Chaco: quién era joven futbolista
El chico fue identificado como Jeremías Lucas Correa, futbolista surgido de las divisiones inferiores del Club Atlético Central Benítez, Chaco.
Cómo fue el accidente en Chaco
El accidente ocurrió alrededor de las 3:45 en el kilómetro 1024 de la Ruta 11, por causas que todavía son materia de investigación.
Jeremías Correa viajaba en una moto Honda Titan junto a otro chico de 18 años, cuando el rodado impactó de manera muy violenta y de frente contra un auto Volkswagen Gol, que era conducido por un hombre de 21 años.
Personal médico constató el fallecimiento del futbolista en el lugar del accidente. En tanto, el conductor de la moto, identificado con las iniciales M.J.B., fue trasladado al Hospital Perrando con fracturas y politraumatismos, donde permanece internado en estado estable.
Por su parte, el conductor del auto también sufrió diversas lesiones y quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía de turno en una causa por presunto homicidio culposo en accidente de tránsito.
Desgarradora desmedida y muestras de dolor
La noticia del accidente y muerte del futbolista generó un fuerte impacto en el Club Central Benítez, que despidió al chico con un emotivo mensaje en sus redes sociales.
“Con profundo pesar, despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía nuestros colores con la fuerza que lo caracterizaba”, expresó la institución, que además acompañó a la familia y amigos del futbolista en este difícil momento.