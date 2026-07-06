Tenía 18 años, era futbolista y su vida se apagó tras un accidente desgarrador

Cómo fue el accidente en Chaco

El accidente ocurrió alrededor de las 3:45 en el kilómetro 1024 de la Ruta 11, por causas que todavía son materia de investigación.

Jeremías Correa viajaba en una moto Honda Titan junto a otro chico de 18 años, cuando el rodado impactó de manera muy violenta y de frente contra un auto Volkswagen Gol, que era conducido por un hombre de 21 años.

Personal médico constató el fallecimiento del futbolista en el lugar del accidente. En tanto, el conductor de la moto, identificado con las iniciales M.J.B., fue trasladado al Hospital Perrando con fracturas y politraumatismos, donde permanece internado en estado estable.

Por su parte, el conductor del auto también sufrió diversas lesiones y quedó aprehendido por disposición de la Fiscalía de turno en una causa por presunto homicidio culposo en accidente de tránsito.

Desgarradora desmedida y muestras de dolor

La noticia del accidente y muerte del futbolista generó un fuerte impacto en el Club Central Benítez, que despidió al chico con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Con profundo pesar, despedimos a nuestro jugador Jeremías Correa, hijo de la cantera que defendía nuestros colores con la fuerza que lo caracterizaba”, expresó la institución, que además acompañó a la familia y amigos del futbolista en este difícil momento.