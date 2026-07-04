Sábado trágico en San Martín tras un choque frontal que dejó el segundo muerto en menos de un día

La Policía investiga la mecánica del trágico accidente en el Este. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad

La víctima fue identificada como Francisco Emanuel Ávila. Tras el fuerte impacto, el joven fue asistido en el lugar por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia debido a la gravedad de sus lesiones hacia el Hospital Alfredo Perrupato.

Pese al esfuerzo del personal de la guardia médica, los profesionales solo pudieron constatar su fallecimiento a los pocos minutos de su ingreso.

El factor alcohol involucrado en el accidente

El caso sumó un elemento de fuerte gravedad judicial en los minutos posteriores al choque. El conductor del Peugeot 207 le manifestó de forma espontánea al personal policial haber ingerido bebidas alcohólicas antes de ponerse al volante.

Sin embargo, debido a las heridas sufridas y a su delicado estado de salud, no fue posible realizarle el test de alcoholemia mediante alcoholímetro en el lugar del hecho, por lo que se ordenaron los dosajes sanguíneos de rigor en el centro asistencial.

La causa judicial quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de San Martín, cuyas autoridades ya instruyen el expediente bajo la calificación penal provisoria de homicidio culposo, mientras se esperan los resultados de las pericias mecánicas y los informes de laboratorio sobre el estado del conductor sobreviviente.