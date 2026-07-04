Tras el luctuoso vuelco registrado en las primeras horas de este viernes en San Martín, la crónica policial sumó este sábado un segundo siniestro con consecuencias fatales en el mismo distrito tras un choque frontal entre dos vehículos. Uno de los conductores, de 20 años, murió en el accidente.
Sábado trágico en San Martín tras un choque frontal que dejó el segundo muerto en menos de un día
Un joven de 20 años murió tras colisionar de frente el auto en el que viajaba contra otro vehículo en San Martín. El otro conductor afirmó haber tomado alcohol
Este nuevo hecho ocurrió durante la mañana de este sábado en la intersección del carril Montecaseros y la calle Buenos Aires. El siniestro vial fue protagonizado por un Peugeot 207 y un Volkswagen Voyage que se desplazaban por la calzada en sentidos opuestos.
Por razones y mecánicas que todavía están siendo investigadas por los peritos de Científica, uno de los rodados cruzó de carril, lo que provocó que ambos colisionaran de manera violenta.
La víctima fue identificada como Francisco Emanuel Ávila. Tras el fuerte impacto, el joven fue asistido en el lugar por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladado de urgencia debido a la gravedad de sus lesiones hacia el Hospital Alfredo Perrupato.
Pese al esfuerzo del personal de la guardia médica, los profesionales solo pudieron constatar su fallecimiento a los pocos minutos de su ingreso.
El factor alcohol involucrado en el accidente
El caso sumó un elemento de fuerte gravedad judicial en los minutos posteriores al choque. El conductor del Peugeot 207 le manifestó de forma espontánea al personal policial haber ingerido bebidas alcohólicas antes de ponerse al volante.
Sin embargo, debido a las heridas sufridas y a su delicado estado de salud, no fue posible realizarle el test de alcoholemia mediante alcoholímetro en el lugar del hecho, por lo que se ordenaron los dosajes sanguíneos de rigor en el centro asistencial.
La causa judicial quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de San Martín, cuyas autoridades ya instruyen el expediente bajo la calificación penal provisoria de homicidio culposo, mientras se esperan los resultados de las pericias mecánicas y los informes de laboratorio sobre el estado del conductor sobreviviente.