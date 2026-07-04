Prioridad a las familias: un pequeño pueblo de montaña busca nuevos vecinos y ofrece hasta 25.000 euros

Atención a un dato: el beneficio más importante contempla hasta 20.000 euros para quienes abran un comercio o desarrollen una actividad económica en el pueblo. A ese incentivo se suma una ayuda de hasta 5.000 euros destinada a trabajadores remotos, jubilados y familias que trasladen su residencia a Panettieri. Ese monto se entrega en cuotas de 1.000 euros por año durante cinco años.

El objetivo de las autoridades del pueblo es recuperar población, promover la apertura de nuevos emprendimientos y garantizar la continuidad de los servicios locales, en una localidad que perdió una parte importante de sus habitantes en las últimas décadas.

El pueblo de Calabria que busca nuevos habitantes

Panettieri está situado en la provincia de Cosenza, cerca del límite con Catanzaro, a unos 937 metros sobre el nivel del mar. Rodeado por los bosques de la Sila Piccola, ofrece un entorno de montaña caracterizado por senderos, aire puro y hermosos paisajes naturales.

Su economía gira principalmente en torno a la agricultura, la producción de castañas, la ganadería y pequeños emprendimientos familiares.

Quienes quieran acceder a las ayudas deberán cumplir una serie de condiciones establecidas por la convocatoria municipal. Entre ellas, trasladar su residencia al pueblo y permanecer allí durante el período fijado por el programa.

En el caso de solicitar el incentivo de hasta 20.000 euros, además deberán poner en marcha una actividad económica o abrir un negocio que contribuya al desarrollo local.

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