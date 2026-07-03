Echaron a un empleado municipal porque faltó 50 veces sin justificación

El hombre fue descubierto mientras trabajaba en un comercio privado durante la franja horaria que debía cumplir en la administración pública.

El empleado en cuestión es Gustavo Gutiérrez, quien se desempeñaba en la Dirección de Higiene Urbana de Concordia. También se supo que anteriormente, ocupaba un cargo de asesor de una concejal local, Claudia Villalba.

Oficialmente, informaron que se llevó a cabo una investigación interna realizada por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, quienes detectaron ausencias injustificadas por parte de Gutierrez: entre el 11 de abril y el 2 de junio del año pasado. Desde entonces se le abrió un sumario administrativo.

Lo que convirtió al caso en algo difícil de ignorar fue el detalle que emergió durante la investigación: el propio Gutiérrez, según consta en el expediente, reconocía ante sus clientes que en ese momento debía estar cumpliendo funciones en la Municipalidad. No se trató de una deducción de los investigadores ni de un testimonio indirecto.

El agente lo admitía en el lugar mismo donde desarrollaba la actividad privada, frente a quienes lo contrataban para cortarse el cabello.

Lo peor es que las ausencias carecían de algún certificado médico. Varias veces, los inspectores fueron hasta su domicilio, pero no lo encontraron.

Hasta que lograron verlo en pleno centro: estaba trabajando en una peluquería sobre la calle Santa María de Oro. Estaba allí, en la franja horaria que debía cumplir funciones para el departamento municipal.

Con el sumario correspondiente, y las pruebas reunidas por los investigadores, el Departamento Ejecutivo resolvió aplicarle la sanción de "cesantía", prevista en la Ordenanza de Escalafón Municipal N° 11.275/49.

Los medios entrerrianos confirmaron que el caso Gutiérrez fue la gota que rebalsó el vaso, ya que anteriormente se habían detectado casos similares.

Las autoridades subrayaron que no habrá tolerancia ante situaciones que impliquen un incumplimiento de las obligaciones de los agentes o un perjuicio para los vecinos que sostienen el funcionamiento del Estado con el pago de sus impuestos.

Fuente: minutouno.com