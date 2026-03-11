Franco Tello, un trabajador de la Municipalidad de Ciudad, falleció este miércoles luego de estar internado 17 días en la Clínica Francesa. El lunes 23 de febrero, lo habían internado cuando se intoxicó mientras trabajaba en el subsuelo de un hotel de Capital, ubicado en calles 25 de Mayo y General Paz.
Murió el empleado municipal que se intoxicó en el subsuelo de un hotel de la Ciudad
Franco Damián Tello inhaló gas tóxico mientras desagotaba un sótano a 4 metros de profundidad. El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, decretó un día de duelo
La víctima fatal estaba con otros 3 operarios de la comuna quienes utilizaban una bomba para extraer agua acumulada en el subsuelo del edificio tras una fuerte tormenta. Al estar en un espacio reducido y a 4 metros de profundidad comenzaron a descompensarse por la inhalación del gas tóxico que salía de la máquina.
Franco fue el único que requirió internación en el Hospital Central, donde quedó en grave estado. Luego fue derivado a la Clínica Francesa, donde finalmente falleció. Los otros 3 trabajadores fueron trasladados al Lagomaggiore y al Santa Isabel de Hungría y evolucionaron favorablemente con el correr de los días.
El intendente Ulpiano Suarez lamentó el fallecimiento
El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, lamentó la muerte de Tello a través de sus redes sociales y anunció que decretó un día de duelo.
"Quiero mandarle un fuerte abrazo a su familia y amigos en este difícil momento. Ponemos a su disposición todo el apoyo que desde el municipio podamos brindar. Franco fue un gran compañero de trabajo", concluyó.