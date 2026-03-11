Murió el empleado municipal que se intoxicó en el subsuelo de un hotel de la Ciudad

La víctima fatal estaba con otros 3 operarios de la comuna quienes utilizaban una bomba para extraer agua acumulada en el subsuelo del edificio tras una fuerte tormenta. Al estar en un espacio reducido y a 4 metros de profundidad comenzaron a descompensarse por la inhalación del gas tóxico que salía de la máquina.

Franco fue el único que requirió internación en el Hospital Central, donde quedó en grave estado. Luego fue derivado a la Clínica Francesa, donde finalmente falleció. Los otros 3 trabajadores fueron trasladados al Lagomaggiore y al Santa Isabel de Hungría y evolucionaron favorablemente con el correr de los días.