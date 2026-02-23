Rescataron a tres obreros intoxicados con monóxido de carbono en un hotel de Capital

Cuando la Policía llegó al lugar constató la presencia de los tres trabajadores en el interior del subsuelo, por lo que inmediatamente llamaron al Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y a Bomberos.

La Policía y Bomberos trabajaron en el lugar del incidente.

Los equipos de emergencia ingresaron al lugar y estabilizaron a las víctimas en el mismo sitio antes de proceder a su evacuación.