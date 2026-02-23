Tres obreros fueron rescatados este lunes al mediodía tras intoxicarse con monóxido de carbono mientras trabajaban en el subsuelo de un hotel de Ciudad, en calle 25 de mayo al 1.500. Los hombres usaban una motobomba para sacar agua acumulada cuando comenzaron a descompensarse por la inhalación del gas tóxico.
Evacuación de emergencia
Rescataron a tres obreros intoxicados con monóxido de carbono en un hotel de Capital
Los hombres trabajaban con una motobomba en el subsuelo cuando se descompensaron. Fueron trasladados al Central
Cuando la Policía llegó al lugar constató la presencia de los tres trabajadores en el interior del subsuelo, por lo que inmediatamente llamaron al Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) y a Bomberos.
Los equipos de emergencia ingresaron al lugar y estabilizaron a las víctimas en el mismo sitio antes de proceder a su evacuación.
Desde Bomberos explicaron que en el lugar trabajaban 6 obreros pero que tres habían podido salir por sus propios medios.
Posteriormente, los tres intoxicados fueron trasladados de urgencia al Hospital Central donde quedaron internados bajo observación médica.