Con el cobro de peajes en la ruta 7 entre San Luis y Chile, el gobierno nacional llamó a licitación para mejorar el camino

El Gobierno nacional llamó a licitación pública nacional e internacional para reconstruir y mantener un total de 329 kilómetros de la ruta 7 en Mendoza entre San Luis y Chile.
La información fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y confirmada por el ministro de Gobierno, Natalio Mema, quien publicó en las redes, en el programa No Tenés Cara, en radio Nihuil.
La licitación del tramo de la ruta 7, explicó el funcionario provincial, "se hará, de acuerdo a la política del Gobierno nacional, en la modalidad 100% privada y el recupero de la inversión se hará mediante el cobro de peaje y la explotación comercial de tramos".
Las ofertas técnicas de la licitación de la ruta 7 estarán disponibles en 60 días y el plan de obras prevé el reencarpetamiento asfáltico completo y el tratamiento especial de la ruta 7 en la zona de Agua de Las Avispas, que desde hace un año y medio es sometida a estudios técnicos específicos por deformaciones y ondulaciones.
. La presentación de las ofertas podrá hacerse hasta el 18 de mayo a las 12 horas a través de la plataforma CONTRAT.AR utilizando el formulario electrónico que corresponda.
La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR a las 13 horas del 18 de mayo.
El plan de obras también incluye que más de veinte puentes ubicados sobre la ruta 7 sean remodelados y queden como nuevos.
El ministro Natalio Mema calculó que el estudio de las ofertas para mejorar la ruta 7 y la adjudicación de las obras podría concretarse en julio aproximadamente y que los trabajos podrían comenzar entre septiembre y octubre.
La recepción y análisis de las ofertas técnicas que presenten las empresas constructoras interesadas en la ruta 7 serán clave para determinar el cronograma de trabajos, aunque el funcionario estimó que podría tratarse de obras en simultáneo por tramos.
También la ubicación de los puestos de peaje y la explotación comercial por tramos comenzarán a definirse cuando el Gobierno pueda acceder a las ofertas técnicas.
En el caso de la explotación comercial, se podrá ejecutar en terrenos ubicados en distintos tramos de la ruta y en diversos rubros: estaciones de servicios, hotelería, etc. "Lo que termine generando rentabilidad para recuperar la inversión y para que los inversores generen ganancias".