Con el cobro de peajes en la ruta 7 entre San Luis y Chile, el gobierno nacional llamó a licitación para mejorar el camino

Por Resolución del Ministerio de Economía de la Nación, el equipo de @LuisCaputoOK autorizó la Licitación Pública Nacional e Internacional (Etapa III – Red Federal de Concesiones), que incluye el Tramo Cuyo.

— Natalio Mema (@NatalioMema) February 23, 2026

Las obras en la ruta 7 podrían comenzar en septiembre

Las ofertas técnicas de la licitación de la ruta 7 estarán disponibles en 60 días y el plan de obras prevé el reencarpetamiento asfáltico completo y el tratamiento especial de la ruta 7 en la zona de Agua de Las Avispas, que desde hace un año y medio es sometida a estudios técnicos específicos por deformaciones y ondulaciones.

. La presentación de las ofertas podrá hacerse hasta el 18 de mayo a las 12 horas a través de la plataforma CONTRAT.AR utilizando el formulario electrónico que corresponda.

La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de la plataforma CONTRAT.AR a las 13 horas del 18 de mayo.

El plan de obras también incluye que más de veinte puentes ubicados sobre la ruta 7 sean remodelados y queden como nuevos.

El ministro Natalio Mema calculó que el estudio de las ofertas para mejorar la ruta 7 y la adjudicación de las obras podría concretarse en julio aproximadamente y que los trabajos podrían comenzar entre septiembre y octubre.

rutas, pozos, asfalto En Mendoza, la ruta 7 está seriamente dañada en varios tramos entre San Luis y Chile por lo cual avanza la licitación.

Peajes en la ruta 7

La recepción y análisis de las ofertas técnicas que presenten las empresas constructoras interesadas en la ruta 7 serán clave para determinar el cronograma de trabajos, aunque el funcionario estimó que podría tratarse de obras en simultáneo por tramos.

También la ubicación de los puestos de peaje y la explotación comercial por tramos comenzarán a definirse cuando el Gobierno pueda acceder a las ofertas técnicas.

En el caso de la explotación comercial, se podrá ejecutar en terrenos ubicados en distintos tramos de la ruta y en diversos rubros: estaciones de servicios, hotelería, etc. "Lo que termine generando rentabilidad para recuperar la inversión y para que los inversores generen ganancias".