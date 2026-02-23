El Gobierno de Javier Milei ha iniciado una de sus semanas más determinantes en materia legislativa. Con el objetivo de llegar al próximo domingo con sus principales promesas de campaña convertidas en ley, la Casa Rosada activó un despliegue coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Congreso para garantizar el éxito en el tramo final de las sesiones extraordinarias.
El Gobierno de Milei alinea a su Gabinete para blindar la reforma laboral en el cierre de extraordinarias
Además de la reforma laboral buscarán concretar, antes de la apertura de sesiones ordinarias el 1° de marzo, el régimen Penal Juvenil y la ley de glaciares
Según informaron fuentes oficiales, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza este lunes una mesa política estratégica en Balcarce 50. El encuentro busca alinear las piezas del Gabinete y los bloques legislativos de La Libertad Avanza tras la reciente aprobación del proyecto de reforma Laboral en la Cámara de Diputados.
De la partida participan figuras centrales como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; y la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich. El foco está puesto en evitar fisuras con la "oposición dialoguista" y asegurar que los cambios realizados en la Cámara Baja no entorpezcan el trámite final en el Senado.
El Senado se prepara para el viernes
La Cámara Alta, bajo la conducción de Victoria Villarruel, se prepara para dos jornadas intensas. La prioridad absoluta es la Reforma Laboral, que regresó al Senado para su revisión final tras la eliminación de algunos artículos polémicos en Diputados (como el tope a las licencias médicas). El oficialismo confía en que el texto será convertido en ley este viernes 27 de febrero.
Sin embargo, el temario para el cierre de extraordinarias es más amplio e incluye:
- Régimen Penal Juvenil: El proyecto para bajar la edad de imputabilidad (de 16 a 13 o 14 años) sería tratado el jueves.
- Ley de Glaciares: Una iniciativa impulsada por los gobernadores del norte para favorecer la actividad minera.
- Acuerdo Mercosur-Unión Europea: El tratado comercial también figura en la agenda de votación del viernes.
La mirada puesta en el 1° de marzo
Mientras el gabinete opera en el Congreso, el presidente Javier Milei ultima los detalles de su discurso para la Apertura de la Asamblea Legislativa. Desde el entorno presidencial aseguran que el mandatario busca presentarse ante el país el próximo domingo con un "oficialismo consolidado" y un paquete de leyes estructurales ya sancionadas, marcando lo que califican como el inicio del "Congreso más reformista de la historia".