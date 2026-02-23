El Gobierno de Milei alinea a su Gabinete para blindar la reforma laboral en el cierre de extraordinarias

El Senado se prepara para el viernes

La Cámara Alta, bajo la conducción de Victoria Villarruel, se prepara para dos jornadas intensas. La prioridad absoluta es la Reforma Laboral, que regresó al Senado para su revisión final tras la eliminación de algunos artículos polémicos en Diputados (como el tope a las licencias médicas). El oficialismo confía en que el texto será convertido en ley este viernes 27 de febrero.

Sin embargo, el temario para el cierre de extraordinarias es más amplio e incluye:

Régimen Penal Juvenil: El proyecto para bajar la edad de imputabilidad (de 16 a 13 o 14 años) sería tratado el jueves.

Ley de Glaciares: Una iniciativa impulsada por los gobernadores del norte para favorecer la actividad minera.

Acuerdo Mercosur-Unión Europea: El tratado comercial también figura en la agenda de votación del viernes.

La mirada puesta en el 1° de marzo

Mientras el gabinete opera en el Congreso, el presidente Javier Milei ultima los detalles de su discurso para la Apertura de la Asamblea Legislativa. Desde el entorno presidencial aseguran que el mandatario busca presentarse ante el país el próximo domingo con un "oficialismo consolidado" y un paquete de leyes estructurales ya sancionadas, marcando lo que califican como el inicio del "Congreso más reformista de la historia".