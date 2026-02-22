La gran sorpresa de las elecciones de concejales de este domingo fue sin dudas el triunfo de la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en San Rafael. En el terreno que por décadas lideraron los hermanos Omar y Emir Félix se impuso esta vez la lista opositora que ganó apretadamente por poco más de un punto.
Elecciones de concejales: la alianza de Cornejo y Milei le arrebató el triunfo en San Rafael a los hermanos Félix
Según los resultados oficiales de las elecciones de concejales y con más del 98% de las mesas sanrafaelinas escrutadas, la UCR y los libertarios habían cosechado el 39,31% de los votos, mientras que la boleta oficialista de los alfiles de Omar Félix tenían el 38,02% de los sufragios.
Tan pareja fue la elección que el mismo intendente, Omar Félix, salió al aire por radio Nihuil y marcó que según sus registros la lista opositora se imponía por menos de un punto, "pero quedan muchas mesas por cargar". En los papeles, finalmente la diferencia fue de un poco más.
Con este resultado, el PJ sanrafaelino pierde una banca en el Concejo Deliberante ya que renovaba 4 del total de sus concejales y solo está reteniendo 3; mientras que la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza suma una banca más, ya que ponía en juego dos y ahora se quedaría con 3.
Más allá de la derrota en la categoría concejales, el intendente Félix resaltó que la boleta oficialista para los convencionales municipales que encabezaba su hermano Emir se impuso por unos 2.000 votos.
El resultado de las elecciones en San Rafael
Otro de los grandes datos de la jornada de elecciones en Mendoza fue el ausentismo: en San Rafael votó solo el 44% de los electores.