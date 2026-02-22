Elecciones de concejales: la alianza de Cornejo y Milei le arrebató el triunfo en San Rafael a los hermanos Félix

Con este resultado, el PJ sanrafaelino pierde una banca en el Concejo Deliberante ya que renovaba 4 del total de sus concejales y solo está reteniendo 3; mientras que la alianza de Cambia Mendoza y La Libertad Avanza suma una banca más, ya que ponía en juego dos y ahora se quedaría con 3.

Más allá de la derrota en la categoría concejales, el intendente Félix resaltó que la boleta oficialista para los convencionales municipales que encabezaba su hermano Emir se impuso por unos 2.000 votos.

El resultado de las elecciones en San Rafael

La división del peronismo en San Rafael le jugó una mala pasada al intendente Omar Félix que, sin contar con los más de 5 puntos que obtuvo la lista kirchnerista, quedó en segundo lugar en las elecciones municipales y, hasta ahora, pierde una banca en el Concejo Deliberante.

Ese concejal que está perdiendo el oficialismo, lo gana La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, gracias a sus más de 39 puntos.

Otro de los grandes datos de la jornada de elecciones en Mendoza fue el ausentismo: en San Rafael votó solo el 44% de los electores.