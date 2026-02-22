Alfredo Cornejo celebró la victoria en San Rafael y el "triunfazo" en Luján

Asimismo, también resaltó "una victoria en San Rafael que celebramos desde el Norte". Y el hecho de lo que, a su criterio, fue "una elección muy buena en Maipú, un departamento histórico donde tres de seis concejales son del frente LLA+Cambia Mendoza".

elecciones resultados allasino cornejo Pletórico de alegría, Alfredo Cornejo aplaude y sonríe al cabo de una jornada de elecciones de concejales redonda para su gestión

"Chau elecciones. Mañana, a trabajar por Mendoza"

Finalmente, el gobernador puso de relieve la victoria del oficialismo en las elecciones de concejales "en 15 de los 18 departamentos". Pero no dejó de referirse a la coyuntura.

"Nos comprometimos a darle continuidad a esta tarea. Mendoza necesita certidumbre para el futuro inmediato y mediato: tratamos de reactivar con nuestros instrumentos la actividad petrolera, al turismo. Por eso acompañamos la actividad corajuda del presidente de mantener ordenada la economía", señaló, antes de lanzar una arenga a la tropa.

"Esta noche se terminaron las elecciones. A festejar. Mañana, a seguir trabajando una Mendoza mejor, que Argentina sanee definitivamente su economía y los municipios sigan prestando sus servicios en condiciones", lanzó.

Junto a el, además de Allasino, Correa Llano y Andrés Lombardi, hubo varias presencias en el escenario del Arena Maipú, el punto de encuentro elegido, que se encargó de destacar.

Entre otros, las de sus funcionarios Natalio Mema y Tadeo García Zalazar, junto al intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez.

Lombardi y Correa Llano: "Su tarea logró canalizar los votos que conseguimos"

Antes, Andrés "Peti" Lombardi quien lo había precedido en la palabra, introdujo una suerte de resumen de la jornada, al reseñar que "estuvimos muy cerca de ganar en Maipú. Los lujaninos han dado una muestra de carácter contundente. Y gracias a todos los sanrafaelinos que nos han acompañado".

Por su parte, Correa Llano hizo su propio repaso."En Maipú el resultado ha sido excelente, luego de un esfuerzo enorme. Felicitaciones y un aplauso a todos ustedes, porque es de ustedes este resultado luego de haber ratificado una alianza muy importante que conformamos en octubre", afirmó.

Y no dejó de calificar como "muy significativo" el caudal de votos conseguidos en San Rafael "al igual que en Luján y Rivadavia, sin olvidarme de Santa Rosa y La Paz".

En tal sentido, el mismo Cornejo se encargó de resaltar el rol de ambos "porque recorrieron todo el 2025 departamento x departamento, y también este año. Esa tarea logró canalizar los votos que conseguimos".